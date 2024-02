De Haro: "Esta Rusia de Putin, es la Rusia con la que Puigdemont estuvo negociando"

Audio

La profecía que hacía Bruce Woolley en 1979 no se ha cumplido. El video no ha matado a la estrella de la radio, el video no ha matado a la radio. Aquí estamos, más vivos que nunca, después de 100 años. Hoy cumple la radio cien años en España, en este 2024, hoy celebramos el día mundial de la radio como el medio que los españoles consideran más fiables.

Hace dos años, un 13 de febrero, andábamos contando noticias sobre informes de los servicios de inteligencia de USA: Rusia estaba preparando una invasión de Ucrania. Y nos parecía exagerado, Putin dijo hace dos años que había día retirada de fuerzas de la frontera, pero eso no sucedió. Rusia había aumentado en realidad su número de tropas en aproximadamente 7.000 efectivos. De esto hace dos años. La semana que viene hará dos años del comienzo de la guerra, una guerra que casi hemos olvidado y que de momento Ucrania está lejos de ganar.

Rusia declaró en busca y captura en su territorio a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, Las autoridades estonias iniciaron el desmantelamiento de diversos monumentos soviéticos en el país a raíz de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022. Estonia es un pequeño país con 1,3 habitantes, que está debajo de Finlandia, que fue URSS y que tiene una larga frontera con Rusia. La gente de Putin dice que la medida“es solo el comienzo”.

La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, se ha convertido en un actor incómodo para los círculos del Kremlin y, especialmente, para el presidente ruso, Kallas ha defendido contra viento y marea un endurecimiento de las sanciones contra Rusia, en el seno de la UE así como un mayor suministro de armamento a Ucrania y un refuerzo de la defensa europea.

Defiende a Ucrania. Hace dos años nos parecía imposible una invasión de Ucrania. Ahora los servicios de inteligencia de estonia dicen que Putin Kremlin probablemente está anticipando un posible conflicto con la OTAN en la próxima década. Es una profecía a largo plazo, pero si gana Trump en las presidenciales la cosa se puede poner mal para la OTAN. Como sabes, Trump ha dicho que "animaría" a Rusia a atacar a los miembros de la OTAN que no cumplieran con los objetivos de gasto militar. Nos parece una historia lejana, Puigdemont investigado.