De Haro: "Cuando el Gobierno anuncia que hay una línea roja que no pasará, está anunciado que ya la ha pasado"

Hace un ratito hemos conocido las nominaciones a los Oscar y tiene dos nominaciones la película de Bayona, 'La Sociedad de la Nieve': mejor maquillaje y peluquería y mejor película internacional.

Esta película cuenta lo que sucedió en la cordillera de los Andes cuando se estrelló un avión y 16 personas, en condiciones muy complicadas, consiguieron sobrevivir.

Sobre el PSOE y la amnistía

Ya sé, ya sé que esto no es nuevo, que lo hemos vivido. El Gobierno trazó una línea roja: nunca habrá amnistía para los delitos de terrorismo condenados en sentencia firme. Pero el Gobierno de Sánchez todas las líneas rojas las dibuja en el agua: nunca pactaría con Bildu y hay pacto y foto con Bildu. No iba a haber indultos y hubo indultos. No iba a haber amnistía y hay amnistía. No iba a haber amnistía para terrorismo y la hay.

Hoy ha habido sesión en la Comisión de Justicia. La cosa tiene que ir rápido para que Puigdemont pueda volver pronto. La semana que viene a pleno. Junts había presentado una enmienda reclamando amnistía también para terrorismo, y el Gobierno ha cedido. Tres enmiendas transaccionales conjuntas para mejorar la ley de amnistía.

Esta es la fórmula que han encontrado: se incluirán en la futura ley los delitos por terrorismo excepto los que hayan "causado violaciones graves de derechos humanos".

Junts y el PSOE se sacan un truco de la manga para que sean amnistiados los posibles condenados por los altercados tras conocerse la sentencia del procés.

Lo peor no es que se salten todas las líneas rojas, lo peor es que Bolaños insulte a la inteligencia. Dice que ha cumplido su palabra. Está visto que cuando este Gobierno anuncia que hay una línea roja que no va a pasar, está anunciado que ya la ha pasado.

Lo próximo, el referéndum.