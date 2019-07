De Haro: "Con los datos del CIS, Sánchez quizás se convenza de que lo mejor  son unas segundas elecciones"

Audio

Ahora que ya se han cerrado los cuatro responsables máximos de la UE, igual Sánchez decide remangarse para conseguir la investidura, o no. Sánchez, que ha querido ser el gran negociador de los socialistas europeos, se ha visto sobrepasado por lo que al final siempre funciona en Europa, el jefe Franco-Alemán. Sánchez ha salvado los nombres al convertir a Borrell en alto representante de política europea, que es un buen resultado para España, más teniendo en cuenta la perspectiva del independentismo catalán.

Igual Sánchez se dedica más ahora a la investidura, aunque de momento poco ha cambiado. El candidato sigue esperando que le caiga del cielo los apoyos de Podemos y las abstenciones. Sánchez no toma iniciativa alguna y se limita a actitud pasiva, a presionar con el coste de la no investidura, que sería muy cara para Podemos. A lo mejor es pura coincidencia pero para esa táctica pasiva de la amenaza de investidura la encuesta del CIS de Tezanos le ha venido al pelo a Sánchez, porque dispara hasta casi un 40 por ciento en intención de voto al PSOE, que le sacaría 24 puntos al segundo partido que sería Ciudadanos. Con estas encuestas, Pedro Sánchez quizás se convenza de que su Plan B no es tan mal plan, unas segundas elecciones. Sánchez ha demostrado poco respeto por el desprestigio de las instituciones: le ha dado igual prolongar los plazos, comprometer el papel del Rey recibiendo un encargo sin apoyos y quizás con unas nuevas elecciones que aunque aumenten el desapego de los ciudadanos a la clase política, le pueden dar a él más margen.

Sea o no sea casualidad el CIS, Rafa Mayoral de Podemos advertía del peligro de unas nuevas elecciones: "Lo que sería muy peligroso es que el PSOE se crea esas encuestas y se proponga ir a elecciones."

Las nuevas elecciones son peligrosas para el prestigio de las instituciones y para Podemos, que es la fuerza que más cae. Tampoco Podemos parece tener mucho aprecio por las instituciones. Pablo Iglesias, en ‘La Vanguardia’, propone a Sánchez un primer debate de investidura de prueba con Podemos en el Gobierno y, por si no sale, un segundo debate y votación con Podemos fuera del Gobierno. Como si una investidura fuera jugar al bingo o la quiniela. Pablo Iglesias dice que si sale a la primera se queda en el Gobierno. Qué pillo, que pillín Iglesias, la propuesta no cambia nada, él sigue reclamando estar en el Gobierno. La posibilidad de una segunda investidura siempre está ahí. Y mientras, Vox sigue bloqueando Madrid y Murcia. Un bloqueo, qué curioso, apoyado por Ábalos: "Yo no tengo por qué a defender a Vox pero si yo formara parte de un acuerdo me gustaría estar reflejado en el acuerdo y que fuera visible el acuerdo."

Ábalos apoya el bloqueo de Vox y el CIS de Tezanos mantiene a Ciudadanos como segunda fuerza, partido que se ha convertido en el partido del hiperbloqueo. Los de Ciudadanos le niegan la foto a Vox, al PP, ayer se vio en el acuerdo con Navarra Suma y le niegan la abstención a Sánchez. Le van a cambiar el nombre. Ciunonanos.