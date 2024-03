De Haro, sobre la defensa de Armengol: "Está investigada y las explicaciones que ha dado son insuficientes"

Audio

A media hora del aeropuerto de Santiago de Compostela, hay un asentamiento fortificado muy interesante, de hace 3.000 años. Se está excavando ahora, y ahí han encontrado un tablero y unas fichas que corresponden a un juego de mesa.

Hemos jugado desde hace mucho tiempo, probablemente desde el principio. Porque no somos solo recolectores, cazadores, cosechadores, o jefes de tribus, sacerdotes o guerreros, somos gente que juega. Jugar es gastar el tiempo sin tener que sacarle rendimiento, jugar es disfrutar, estar atento, jugar es vivir un tiempo regalado, en realidad todo es tiempo regalado.

Hace unos días, Óscar Puente decía que su Ministerio estaba limpio del polvo de la "koldosfera". Ese momento ha llegado.

Ahora el ministro se ha enterado de que Alvarito, el hasta hace unas horas era secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, mintió a Hacienda cuando dijo que no tuvo contactos con la trama. En concreto con Víctor Aldama, empresario de las mascarillas.

Ahora Aldama ha tirado de la manta y le ha pasado al juez las conversaciones de Alvarito con Aldama. Alvarito además ha tenido recientemente contactos con Koldo García. Alvarito era y es un hombre del PSOE. Segundo hombre del PSOE que cae por el caso de la "koldosfera".

La que no ha caído es Armengol, la presidenta del Congreso, que ha comparecido en rueda de prensa para intentar dar explicaciones de cómo la "koldosfera" le salpica. Armengol en realidad ha dejado algunas cosas importantes sin explicar. No ha explicado cómo contactó su Gobierno con la empresa de la trama. Le ha echado la culpa a los técnicos.

Armengol ha venido a decir que la culpa no fue suya, sino de los funcionarios. Pero los servicios de salud de comunidades socialistas como Aragón o Castilla-La Mancha rechazaron explícitamente a la trama de Koldo, a menudo con la observación explícita de que "olía mal". Los técnicos admitieron en sus comunicaciones que el pedido procedía de "otra administración pública". Armengol no ha explicado claramente cómo le han llegado las ofertas y ha delegado la responsabilidad en los funcionarios.

Armengol ha sostenido que los contratos eran todos correctos. Lo que dice la investigación es que no hubo contrato ni antes ni después de la compra, no es verdad que todos los contratos fueran regulares, porque no hubo contratos.

Armengol ha defendido que las mascarillas no eran falsas, sino que no servían como FPII, pero se podían usar como quirúrgicas. En cualquier caso las mascarillas se pagaron como si fueran FPII y no se recalificaron hasta 2023. Armengol no ha explicado por qué no reclamó el dinero hasta que no estaba a punto de salir del Gobierno. Y ha insistido en que no está en el sumario.

No está siendo investigada en España, pero la Fiscalía europea investiga si ha habido malversación, prevaricación y tráfico de influencias en los contratos que los gobiernos de Baleares y Canaria. Armengol está investigada y las explicaciones que ha dado son insuficientes.