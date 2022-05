De Haro: "Los niños no son de los padres ni cuando los padres acaban en los tribunales"

Audio

"Buenas tardes, a la gente, gente:

El niño se apellida Marcos, Marcos Sevilla, para más señas. Y no ha tenido una infancia feliz. El niño ha sufrido la separación de sus padres, una separación nada, nada amistosa. La madre del niño se llama María y ha acusado al padre, Marcos, de acoso sexual. La acusación no ha quedado probada en los tribunales. Marcos estuvo separado de su hijo siete años. María decididió llevarse al niño en contra de lo decidido por los jueces, o sea que lo secuestró, no lo llevó al colegio, y por eso María fue condenada. Ahora a María la han idultado.

Audio





No parece que María sea precisamente una madre protectora. En este caso los protagonistas no son los políticos, ni siquiera el padre y la madre. En este caso, el protagonista es Marcos Sevilla. Sus padres, especialmente su madre, ha convertido al niño en el campo de batalla en el que se enfrenta con su expareja. Que María esté o no esté en la cárcel es importante, que la culpable aparezca como víctima es importante. Pero aquí lo importante, lo verdaderamente importante es que el niño Marcos Sevilla ha vivido una infancia terriblemente infeliz. No, los niños no son de los padres.Los niños no son de los padres ni cuando los padres acaban en los tribunales, ni cuando se separan de forma amistosa, ni cuando no se separan. Un niño no es ni de su madre ni de su padre, no es propiedad de nadie, un niño es del destino de felicidad para el que ha nacido. Y si los padres nos convertimos en un obstáculo para ese destino de felicidad, pensando que los niños son nuestros, estamos cometiendo la mayor villanía que se pueda explicar.

Mucha corrupción del PP y poco Pegasus

Esta mañana ha comparecido Sánchez en el Congreso para dar explicaciones.

Audio





Sánchez ha explicado lo malo y lo mangante que era el PP. Del asunto Pegasus que era el motivo de la comparencencia ha explicado poco. Sánchez se ha quedado solo ante el peligro, sin el respaldo de sus socios, sin el respaldo, lógicamente de la oposición. Sánchez ha dicho que él no sabía nada, que él era el presidente del Gobierno, pero que los espías espían por su cuenta.

Después ha sugerido que hombre, con lo que estaban haciendo los independentistas es lógico que los espiaran. Para a continuación intentar ganarse el favor de esos independentistas anunciando una reforma del CNI y una ley de secretos oficiales anunciada ya en otra ocasión. Sánchez no sabía nada del espionaje, el CNI no hizo nada mal, pero hay que reformarlo. Ah, y de lo suyo, de su teléfonoespiado nada. Ni una palabra sobre Marruecos".