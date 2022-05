De Haro, desde Cádiz: "El futuro pasa por la autoestima, mejorar la educación y trabajar juntos"

Audio

"Buenas tardes, a la gente, gente:

Estamos haciendo Pilar Cisneros y yo 'La Tarde' de COPE desde Cádiz. Tenemos delante de nuestros ojos la arena rubia, un océano manso y esa salada claridad de esta tierra, esa luz que duele de bonita que es. Estamos aquí porque los comunicadores de COPE hemos querido hacer una cobertura diferente de la precampaña y la campaña electoral andaluza. Los periodistas lo hacemos mal, pensamos que cubrir una campaña electoral es contar lo que han dicho y no han dicho los políticos. Pero en COPE estamos haciendo una cobertura diferente, no en una caravana electoral sino viajando para escuchar a la gente-gente, sus problemas, sus esperanzas. Para escuchar en este caso a la gente de Cádiz. Pilar Cisneros y yo hemos estado en Barbate y en diferentes puntos de esta bendita Bahía. Cádiz es, con Ceuta, la provincia con más paro de España. En esta Bahía de Cádiz, el desempleo es del 30 por ciento, una de cada tres personas está en el paro. La Bahía de Cádiz a menudo se pone como ejemplo de los malos efectos de la globalización, de una crisis industrial que no se ha sabido resolver. He estado con Carmen en las naves desiertas de la que primero fue Tabacalera y luego Altadis. Carmen trabajó en esas naves y hoy se ha emocionado al verlas abandonadas.

En esta Bahía de Cádiz han vivido ya cuatro reconversiones industriales desde hace más de 40 años. Primero fueron los recortes en Astilleros. Luego, más cierres: Altadis, la reconversión del sector automovilístico y el cierre de Delphy. Y, ahora, los cambios afectan a Airbus. La Bahía de Cádiz es un buen retrato del problema de alguna industria española. Pero no hay ninguna maldición que pese sobre esta tierra. La industria del futuro es la industria tecnológica y digital. Y esta mañana me han hablado de una compañía 47 Degrees que es puntera en Big Data. El futuro pasa por la autoestima, por mejorar la educación y por más colaboración entre las empresas y la admistración.

Es una buena fórmula para la Bahía de Cadiz y para el resto de la industria española. Aquí se aprende que las ayudas públicas tienen que estar bien orientadas. Más que nunca necesitamos ayudas bien orientadas, si como dice Ángel Gavilan, director general del Banco de España, somos la economía que peor lo ha hecho.

El Banco de España ha vuelto a rebajar las previsiones para este año, ha vuelto a decir que todos tenemos que apretarnos el cinturón, también los pensionistas. Y ha dicho en su último informe que la ayuda a la gasolina de 20 céntimos está favoreciendo más a los ricos que a los pobres. Estamos buenos. Es lógico, si das ayudas para bajar precios, beneficias a quien más compra y quien más gasta. Por eso lo útil sería bajar impuestos a los que menos ganan y menos gastan".