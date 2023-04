Fernando de Haro:"La economía ha crecido porque los empresarios han invertido con los márgenes que han tenido"

Audio

Me ha entrado hoy en el móvil un video de Ángel Martín, que lleva años en el oficio. Ángel Martín hace en redes sociales una especie de informativo de dos minutos en el que resume con humor las últimas noticias. Pero hace unos días, en vez de hacer un informativo, quiso invitar al personal a pararse y a pensar durante un minuto si sabe a dónde va, y si va donde quiere ir.

Mi primera reacción al escuchar este vídeo ha sido positiva. Está muy bien que alguien te ayude a preguntarte si sabes a dónde vas, si tiene sentido lo que haces. Es una buena pregunta, en realidad es la pregunta. Y luego he pensado, claro esto sirve, lo de hacer lo que quieras hacer, siempre y cuando puedas elegir. Hay veces que las circunstancias son inevitables. Por ejemplo, si yo quisiera ser tenor y ganarme la vida con las óperas italianas de Mozart, no podría. Tengo un oído malísimo. En la vida hay muchas circunstancias inevitables. Algunas bastante más dramáticas que la de no poder cantar como un buen tenor. ¿Hay que concluir por eso que los que tienen circunstancias inevitables están condenados a no saber a dónde van, o están condenados a ir donde no quieren ir? En principio, sí. A menos que, aunque las circunstancias sean inevitables y no las puedas elegir, sepas donde quieres ir y puedas ir. ¿Se puede ir donde uno quiere ir si las circunstancias son inevitables? Con estas preguntas en mi pueblo dirían que soy un Séneca.

¿Cuánto te vas a gastar en este puente? ¿Te has hecho un presupuesto? Nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes, recomienda cuando uno se va de vacaciones hacer un presupuesto para ver lo que uno se gasta en el chiringuito. Pues igual sales menos a cenar, igual te has ido al pueblo. Los españoles hemos gastado menos durante los tres primeros meses del año. ¡Cómo no! Lo extraño ha sido lo que ha sucedido hasta ahora, hasta final de 2022, que estaban los precios por las nubes y no parábamos de gastar y venga a gastar. Pues parece que se han acabado los ahorros de la pandemia. En los tres primeros meses del año hemos gastado menos. Es lo que dicen los datos del PIB que hemos conocido hace unas horas. Y hemos gastado menos porque, ya digo, tenemos los precios por las nubes. Y en el mes de abril han vuelto a subir, si te acuerdas en marzo bajaron los precios. El Gobierno dice que los datos del PIB son estupendos y la oposición dice que los datos de los precios son horrorosos.

Todo estupendo para el Gobierno, todo desastroso para la oposición. Ya estamos otra vez con las medias verdades. Crecimiento de la economía. Los datos de los tres primeros meses del año son buenos, pero no estupendos, como dice Calviño. La economía ha crecido un 0,5 por ciento, sobre todo, porque los empresarios con los márgenes que han tenido han invertido. Pero todavía España no ha recuperado el nivel de antes de la pandemia, y en eso estamos los últimos de la Unión Europea.

El dato del consumo muestra que ya tenemos menos dinero para consumir. En cuanto al IPC, todavía no conocemos los detalles, pero parece que la nueva subida de los precios tiene que ver con el aumento del precio de los carburantes, porque se produce el efecto escalón, el año pasado subieron mucho. Mala noticia que los precios vuelvan a subir. Pero también hay buena noticia en los precios, porque la inflación subyacente, la que refleja si la subida de las materias primas y de la energía se traslada a todo lo demás, esa inflación subyacente ha bajado. Ni todo es blanco, blanco, ni todo es negro, negro, afortunadamente.