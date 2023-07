Fernando de Haro: "Vox está queriendo dinamitar todo posible acuerdo entre el PP y el PSOE"

Audio

Beceite es un pequeño pueblo de Teruel, quizás no lo conozcas, que tiene unas piscinas naturales estupendas. El pueblo está atravesado por un río que va dejando a su paso muchas cascadas. Los vecinos de Beceite este verano están bañándose. Si les preguntas a los vecinos que si hace calor, no hay duda. Están usando las piscinas naturales más que otros veranos.

Otra cosa es que hagamos una encuesta por ahí. ¿Hace calor o no hace calor? A pesar de que es evidente que este verano está haciendo mucho calor, habrá quien dude al responder a la pregunta. Habrá que ver, habrá que consultar a los expertos que nos den las estadísticas. Parece que dudamos de aquello de lo que tenemos evidencia, de aquello que sufrimos o que disfrutamos, y que siempre necesitamos de un experto ue nos explique qué nos está pasando: expertos en meteorología, expertos en psicología... Esta tarde vamos a hablar del cambio climático, de la importancia que tiene en los incendios o en las corrientes de los océanos, pero no necesitamos a un experto para que nos diga si hace calor o no.

Vamos con la resaca electoral. Ya sabes que la jornada electoral supuso para Vox una importante pérdida de votos y de escaños, pero Vox quiere seguir teniendo foco, seguir teniendo protagonismo. Hoy lo que ha hecho ha sido plantar al PP de Murcia. Tenían una reunión para ver si conseguía el PP el apoyo para la investidura y no han ido a la cita. Es una manera de llamar la atención, de insistir en que quieren entrar en el gobierno de Murcia a cambio de dos abstenciones.

Eso en Murcia. A nivel nacional Vox también ha querido llamar la atención y Espinosa de los Monteros, portavoz parlamentario, ha dicho que ahora sí están dispuestos a facilitar la investidura de Feijóo sin exigir entrada en el Gobierno, pero que los populares tienen que buscar a algunos diputados socialistas que traicionen al grupo parlamentario y que apoyen al Partido Popular.

¿Qué está haciendo Vox cuando hace estas declaraciones? Está queriendo dinamitar todo posible acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Vox quiere mantener al PP lo más lejos posible del PSOE. Digamos que es un regalo que no es regalo, es una bomba para que si había alguna posibilidad de que PP y PSOE, que es una cosa muy remota, se acercasen, no se produjera ese acercamiento. Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria de los populares, que hoy ha estado en la reunión de la Diputación Permanente, inmediatamente ha dicho que no van a intentar convencer a un puñado de diputados del PSOE para que les den sus votos.

No haría falta más que el PP se pusiera ahora, aunque lo ha hecho otras veces, a intentar dividir al Partido Socialista, cuando en realidad necesita un acercamiento al PSOE.

El PP podría entrar, y hay algunos indicios, en crisis, deprimido por los resultados. Sin darse cuenta de que ha ganado las elecciones. El Partido Popular lo tiene muy difícil para gobernar, probablemente no gobierne, pero no puede perder la perspectiva. Tiene 47 diputados más, tiene 8 millones de votos. Quizás el error fue diagnosticar como unas primarias las municipales y autonómicas porque hay voto diferenciado, y unos querían votar al Partido Popular en las municipales y autonómicas y no en las generales.

Ahora el Partido Popular si se viene abajo vuelve a aplazar el trabajo que tiene que hacer un partido que se va a quedar en la oposición, el trabajo del pico y de la pala. Todo lo que sea alejarse de Vox le ayudará a seguir ganando espacio electoral. Todo lo que sea acercarse a Vox provocará que la recuperación o la posibilidad de gobernar se vaya alejando más y más.