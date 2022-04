Fernando De Haro: "Viernes de Dolores, de muchos dolores en la ciudad ucraniana de Kramatorsk"

Audio

Viernes de Dolores. Estamos ya casi de Semana Santa. Una Semana Santa en la que, por fin, después de dos años vamos a volver a tener procesiones en las calles. A estas horas algunos están empezando sus vacaciones, hay ganas de descanso, la previsión es que el sector turístico vuelva a las cifras de antes de que empezara el covid. Y eso es estupendo. A los que ya están en carretera, prudencia y recordaros que tenemos una ley de tráfico.

Viernes de Dolores, de muchos dolores en la ciudad ucraniana de Kramatorsk.

Kramatorsk está en la zona del Donbás donde en este momento el ejército de Putin centra su ofensiva. Las autoridades ucranianas han pedido a los habitantes de esa región que se marchen y por eso cuatro mil personas estaban esperando en la estación para intentar coger un tren. Hasta que han caído misiles rusos.

Después del bombardeo se han producido escenas de pánico y en el suelo personas que no se movían. Hay al menos 40 muertos y un misil ruso que no ha estallado en el que dice: por los niños. Ya sé, ya sé que los periodistas solo damos noticias tremendas de Ucrania. ¿Pero es legítimo olvidarse de lo que está sucediendo allí? Viernes de Dolores. En Córdoba es tradición un día como hoy visitar a la Virgen de los Dolores. Hay muchas razones hoy para hacer esa visita. ¿Por qué hace esto Putin? ¿Por qué bombardea civiles? Por dos razones: porque no tiene ninguna humanidad y porque le interesa sembrar el terror. Asesinar civiles puede ayudarle a vaciar el Donbás de población ucraniana: la salida será masiva por miedo y así es más fácil controlar la zona.

En los mercados marroquíes el tomate está por las nubes, lo que está encareciendo las cenas del Ramadán. Eso no se nota en palacio. Mohamed VI le dio una cena espléndida anoche a Sánchez, cena espléndida y bandera española boca abajo. En el avión de vuelta de Rabat, Sánchez le ha dicho a los periodistas lo mismo que dijo anoche.

De momento lo que Sánchez llama un momento histórico es un acuerdo, ya si hay un papel entre las dos partes, en el que se repite la apuesta por la fórmula de la autonomía del Sahara en Marruecos pero no se dice nada de Ceuta y Melilla. Las fronteras entre Ceuta y Melilla con Marruecos, cerradas con el pretexto del covid, se van a abrir paulatinamente.

Esto que llama Sánchez acuerdo histórico, la aceptación de un Sahara con autonomía dentro de Marruecos, es una idea que ya manejaron en su momento, si bien en privado, Moratinos y Zapatero. Nada se supo entonces. El plan de autonomía del Sáhara dentro de Marruecos que ahora apoya Sánchez es simplemente inviable. Marruecos no es un país democrático. Y el Sáhara ya controlado por Mohamed VI es una de las zonas donde menos se respetan las libertades. Hay más de 40 disidentes en la cárcel. En el Rif, que como sabes está al borde del estrecho, que es una región que reclama cierto reconocimiento, las manifestaciones en 2017 acabaron con 1.400 detenidos. El plan de Marruecos. en ningún momento menciona que la autonomía podría gozar de garantías internacionales, de una supervisión de su funcionamiento, por ejemplo, Naciones Unidas para que sus competencias no sean recortadas o diluidas.