Fernando de Haro: "Uno de cada siete estadounidenses no quería que Joe Biden se volviera a presentar"

No ha habido sorpresas. Biden quiere seguir siendo presidente de los Estados Unidos hasta los 86 años. Uno de cada siete estadounidenses no querían que se volviera a presentar. Pero los votantes demócratas serán fieles al voto y casi todos volverán a votarlo. ¿Por qué se vuelve a presentar Biden? Él explica que está convencido de que hay mucho trabajo por hacer y que él es la persona adecuada. Vocación de servicio. No hay por qué para dudar de su sinceridad. Debe ser difícil apearse de la presidencia de los Estados Unidos. Cuando eres presidente de Estados Unidos, en teoría eres el hombre que más manda en el mundo. Eres el comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo, casi medio millón de soldados. Eres la persona que está al frente del país más rico del mundo. Cada palabra que dices y que no dices se interpreta 200.000 veces, todo el mundo está pendiente de lo que haces.

Mandar, y mandar mucho, hace que te olvides más filialmente de que te vas a morir, mandar no es lo mismo que ser querido, pero puede funcionar como metadona del afecto al menos unos meses, o unos años, depende de lo listo que sea el que manda. ¿En qué pensará Biden cuando se acuesta? Puede que piense algo parecido a lo que un escritor francés ponía en boca del emperador Calígula: necesito la luna, o la felicidad, o la inmortalidad, algo que, por demencial que parezca, que no sea de este mundo.

En el ámbito nacional: nuevo encuentro entre Sánchez y Feijóo y en el Senado

A las 16 ha comenzado el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, gran expectación por el último antes de que sean las elecciones municipales y autonómicas. Sánchez tiene muchas ganas de este debate para acortar distancias con Feijóo. Se prevén largos parlamentos, oposición de la oposición y mucha Doñana.

¿Qué efectos tienen estos debates en el voto? ¿Son Sánchez y Feijóo candidatos en las elecciones autonómicas y municipales? ¿Cómo votamos en las municipales y autonómicas? En los ayuntamientos es difícil generalizar. Sabemos que con el tiempo el voto en las municipales se ha ido personalizando cada vez más. Pero siguen siendo decisivas dos cuestiones: la ideología del votante y si está en paro o tiene trabajo. Si el votante está en el paro y el alcalde es del PSOE cuando el PSOE gobierna en España, es más fácil que vote al candidato de otro partido. Lo llamativo es que la corrupción cuenta poco y también cuenta poco el nivel de gasto público. ¿Y en las autonómicas?