Fernando de Haro: "Toda esta narrativa independentista es, desde ahora, narrativa del PSOE"

Estamos muy pendientes de la salud de Vidal-Quadras, después de que esta mañana un motorista le disparase en la cara. No conocemos la autoría del disparo y estamos a la espera de si hay algún parte médico. Vidal-Quadras fue presidente del PP de Cataluña y tuvo un papel importante en los comienzos de Vox.

Ya está hecho. Ya han firmado el acuerdo Junts y el PSOE. Habrá debate de investidura la semana que viene. Puigdemont ha compadecido en Bruselas más contento que unas castañuelas. Ha rechazado pedir perdón y ha explicado, a su manera, el acuerdo al que ha llegado con Sánchez. El acuerdo significa que Sánchez le da a Puigdemont una amnistía, una mesa de negociación y una narrativa. Ojo, que las narrativas son muy importantes.

A partir de ahora hay un relato compartido, cambia la narrativa oficial. Habrá a quien esto le parezca lo menos importante del acuerdo, pero es mucho, es casi todo. Porque el relato, la construcción narrativa de una memoria obligatoria avalada ahora por el PSOE, al de los independentistas que avala el PSOE, significa muchas cosas. De explicar qué sucedió se derivan mesas de negociación, amnistías y otras cosas. Puigdemont, al presentar el acuerdo, se ha presentado como víctima de una guerra.

Las víctimas no solo tienen el derecho a conocer la verdad, la víctima es él, sino también de tener la garantía de que eso no va a pasar. De que no van a ser víctimas de una guerra, ha sido la expresión que utilizado. Esas palabras no están en el papel que han firmado Junts y el PSOE. Pero sí otras palabras. El papel del acuerdo es muy particular: tiene una larga introducción dedicada al repaso de los hechos y luego la amnistía y la mesa de negociación.

En esa introducción del documento, el PSOE habla de un conflicto con Cataluña, que ha estado mal enfocado porque no ha tenido una solución política. Que el PSOE firme esto significa que admite que ha habido dos partes y que el Estado español ha actuado mal porque el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Congreso y el Senado actuaron en defensa del ordenamiento jurídico y no debían haberlo hecho porque el conflicto tendría que haberse resuelto de un modo político.

Es una gran conquista para Puigdemont.

El PSOE firma también un documento en el que se atribuye la culpa del avance del independentismo a la sentencia del Tribunal Constitucional que corrigió el estatuto de 2006. El gobierno de Rajoy, al intentar frenar el referéndum de 2017, creó problemas, imágenes que nos hirieron, eso dice el papel. Toda esta narrativa independentista es, desde ahora, narrativa del PSOE.

De la amnistía tenemos poco detalle, de 2012 a 2024. SE va a poner en marcha una mesa de negociación donde estará negociándose el referéndum y avisa Puigdemont que esto es solo el principio, que estará pendiente y si no avanza la cosa, se acabó lo que se daba. Esto va a ser acuerdo a acuerdo, partido a partido, y sin avance no hay legislatura.