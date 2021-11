Fernando de Haro: "No solo hay que conseguir apoyos a los Presupuestos, hay que saber administrar y gastar"

Audio

Tener estudios no significa tener sentido común. Ser inteligente no significa ser racional. Y la prueba es lo que está ocurriendo en Holanda. Seguro que te has enterado: algunos de los no quieren vacunarse acuden a fiesta para infectarse y el Gobierno de Holanda ha cerrado una cuenta en twitter que ofrecía un kit de infección a cambio de 33 euros. Holanda es uno de los países con mejores resultados educativos, pero, repito, la inteligencia no significa necesariamente racionalidad. Algunos antivacunas holandeses prefieren arriegarse a contraer una enfermedad grave o incluso a morir antes que renunciar a sus prejucios. Prejuicios tenemos todos, pero la racionalidad se mide por la capacidad de abandonarlos cuando la realidad se muestra testaruda.

Luz Derqui tiene una floristería en el centro de Valencia, una floristería que se llama Flores aparte. Luz lo ha pasado mal con la pandemia. Lo pasó especialmente con el confinamiento, su empresa sobrevivió gracias al envío de flores a domicilio. Luz ha trabajado duro

No todos han tenido tanta suerte o lo han sabido hacer tan bien. El coronavirus provocó que el año pasado se destruyeran 100.000 empresas, la mayoría pequeñas y medianas empresas. Por eso eran tan importantes las ayudas directas de 7.000 millones que aprobó el Gobierno el mes de marzo para las pymes. Pero el plan ha sido un auténtico fracaso. Menos del 10 por ciento de los autónomos solicitaron las ayudas. Cuando venció el plazo, solo se habían repartido la mitad de los 7.000 millones.

Los requisitos y los procedimientos eran tan complicados que muchos empresarios renunciaron. No solo ha que conseguir el dinero, conseguir el dinero de Bruselas, hay que saber repartilo. Y eso es lo que no sabe hacer el Gobierno de Sánchez.

El Gobierno de Sánchez tiene ya garantizado el apoyo suficiente para sacar adelante los Presupuestos. Ha pasado lo que ya sabíamos que iba a pasar: que ERC va a apoyar las cuentas, y que Sánchez tiene ya el respaldo de 175 diputados. Estos presupuestos incluyen un gasto record porque suman los 27.000 millones que van a llegar de Europa. El problema es que el Gobierno de Sánchez no sabe gastar el dinero europeo. Y eso es una de las razones de que hayamos pasado de ser uno de los países que más crece en la UE a estar en el pelotón.

Lo explica con claridad un economista que se llama Raymond Torres y que trabaja para Funcas, la antigua fundación de las Cajas de Ahorro. Una cosa es lo que se publica en el BOE y otra la que realmente sucede. Un ejemplo son las ayudas directas a las Pymes. Otra el Ingreso Minimo Vital, la ayuda para los que lo están pasando peor, que no llega a sus beneficiarios. Y un tercer ejemplo es lo que había en el presupuesto de 2021 de ayudas europeas. Era una cantidad importante, 27.000 millones. Estamos acabando noviembre y solo hay convocatorias cerradas y aprobadas para repartir 850 millones de euros. Esto ocurre porque hay muchos cuellos de botella. Falta personal para hacer las convocatorias, para verificar la validez de los proyectos. Falta flexibilidad.

Los procedimientos son lentos y farragosos. Las comparaciones nos dejan mal, Italia que era un país congelado desde hace años, se está poniendo en marcha con rapidez el plan de recuperación y se están haciendo reformas importantes en el sistema fiscal o en la administración. En España, la inversión, que es la gasolina de la recuperación, ha crecido solo un 4 por ciento, en Italia un 16 por ciento. No solo hay que conseguir apoyos parlamentarios a los Presupuestos, no solo hay que conseguir dinero de Bruselas, hay que saber administrar y gastar.