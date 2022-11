Fernando de Haro, sobre la situación económica: "Tenemos meses difíciles pero no se hunde España"

Audio

Rocío pertenece al pequeño grupo de jovénes españoles que tienen una gran formación. De hecho es una reputada científica especializada en virología. Vive fuera de nuestro país, en el Reino Unido. No tiene nada claro que en algún momento pueda volver a España, en nuestro país no se invierte mucho en investigación y seguramente a Rocío le va a costar trabajo un trabajo para su especialidad.

La historia de Rocío la puedes escuchar en uno de los podcast que hay colgados en COPE.es. Como seguramente ya sabes, los programas de la COPE hemos salido a la calle en diferentes puntos de España para conocer, más allá de las estadísticas cuál es la realidad del empleo y del paro de nuestro país. Los diferentes directores de los programas hemos preparado podcast con historias como las de Rocío. Los de la tarde estamos hoy en Murcia. Pilar Cisneros va a recorrer varias empresas de la comunidad murciana para contaros historias relacionadas con empleo y desempleo. Hoy hemos conocido los datos de paro del mes de octubre y en Murcia, donde hay 90.000 parados, en el mes de octubre bajo el paro en 2.300 personas.

El dato de paro del mes de octubre en toda España no es malo. De hecho, ha sido mejor de lo esperado. Ha sido mejor de lo esperado porque las personas que cotizan a la seguridad social han seguido aumentado. La cotización a la seguridad social, como sabes es el indice más claro de que se crea empleo. Ha habido muchas contrataciones, sobre todo, en los colegios por del comienzo de curso. Buena noticia pues, sobre todo porque el crecimiento económico va a irse frenando en este trimestre del año y es posible que entre octubre de este 2022 y marzo de 2023 la economía española decrezca un poco, eso es lo que se llama recesión. Como la economía crece menos, habrá menos creación de empleo.

Pero de momento en esta crisis no se está produciendo lo que sucedió en otras: no ha empezado a aumentar el paro de forma muy rápida, de hecho sigue bajando. La economía se seguirá enfriando porque eso es lo que quiere el BCE y la FED subiendo los tipos para así conseguir que baje la inflación. Ayer la Fed puso los tipos en el 4 por ciento y van a seguir subiendo. Tenemos meses díficiles pero no se hunde España. La curva de la inflación está bajando, como hemos visto el empleo de momento aguanta y seguimos vendiendo bastante a otros países.

Volvamos a Rocío. Habitualmente hablamos de los ninis, de los jóvenes que en España abandonan demasiado pronto su educación. Ya sabemos que el abandono temprano de la educación aumenta el paro. ¿Y qué pasa con los jóvenes que están demasiado preparados? España invierto poco en investigación, a pesar de que España es un país con talento, de hecho en los últimos diez años han aumentado mucho las patentes. Las empresas españolas y las administraciones españolas invierten poco en investigación. El resultado es que muchos de nuestros mejores cerebros, como Rocío, se van y no vuelven. Se fugan las enfermeros, se fugan los médicos, se fugan los matemáticos, se fugan los informáticos, se fugan los investigadores..buscan estabilidad, flexibilidad, reconocimiento y mejor sueldo, claro.