Fernando de Haro, sobre la reforma: "A ver si es verdad y el Gobierno entra en razón"

No hay consolas para videojuegos en el Corte Inglés, hay algunos productos que escasean en IKEA, consecuencia de los problemas de logística que ha generado la crisis de la Covid. Problemas de logística, subida del precio de la energía... Todo eso va producir una subida de precios de consumo, de los precios en el supermercado.

Hoy en COPE, Carlos Herrera, luego Pilar García Muñiz y ahora Pilar Cisneros y yo y luego Expósito, estamos en la calle, no solo en la calle, en aquellos sitios donde se produce, se fabrica, se produce, se vende, para contarte a pie de calle por qué están subiendo los precios, porque el IPC está tan alto.

Estoy en este momento en la finca Santa María, una finca de la Vega del Tajo. En frente de mi vista está Gredos y un campo de alfalfa y en seguida hablaremos con los responsables de la finca, hemos estado recorriendo durante buena parte de la mañana Toledo, hemos estado en bodegas, hemos estado conociendo cómo se está viviendo en el campo la subida de las materias primas y de los transportes. A mi izquierda hay un campo de ajo sembrado y a mi derecha está preparando la recolección de la aceituna, una aceituna muy frutal propia de esta tierra de regadío.

En esta finca y en todas las explotaciones de alrededor se nota muchísimo que los fertilizantes han subido un 100%, que la energía ha subido un 300%. Es una finca que tiene que utilizar todos los aspersores para que se riegue la tierra y todo eso hace que se encarezca el producto. La gente del campo nos dice que todavía no se está repercutiendo en los precios que a ellos les esté costando más dinero.

Hoy el Banco de España ha advertido de la vulnerabilidad de nuestra recuperación económica y una de las vulnerabilidades es esta. Una inflación que puede malograr la recuperación. Hoy la ministra y vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, ha advertido ya que los precios altos de la energía van a seguir altos bien entrado 2022, esto será pasajero, pero va a estar con nosotros bastante tiempo. Podemos decir, sí, pero tenemos despejado el paso a los Presupuestos. Hoy se han rechazo las enmiendas a la totalidad en unos Presupuestos basados en unas previsiones de crecimiento que no son reales, Presupuestos de un Gobierno que tienen unos socios que amenazan permanentemente, como hemos visto hoy en el Congreso a Gabriel Rufián. También Óscar Matute, de Bildu, ha dicho que ojito con hacer una reforma laboral que no ha sido la acordada inicialmente. Si hay que hacerle caso a Bildu para hacer la reforma laboral, vamos apañados.

Parece, que el Gobierno dice una cosa, pero hace otra. Dice que va a hacer la contrarreforma laboral y la va a derogar, pero cuando vamos conociendo detalles vamos sabiendo que no va a haber esa derogación y que los cambios no van a ser tan drásticos como estaban establecidos como por ejemplo, que no se va a reducir la temporalidad al 15%, a ver si es verdad y el Gobierno entra en razón. Que siga diciendo lo que quiera, pero que haga una reforma laboral que no haga las cosas más difíciles.