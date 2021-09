Fernando de Haro, sobre el informe de la OCDE: "Muchos jóvenes no tendrán futuro"

Audio

Tú y yo no conocemos a Mo -ha. mmad Hu-ssa-in Sa-ra-hang. Este músico y cantante que nació casi hace 100 años y que murió en 1983 es uno de los grandes músicos afganos. En el Afganistán de los talibanes no se va a poder escuchar las canciones de Sa-ra-hang porque ha sido prohibido la música en público. ¿Que se puede esperar de un Gobierno que prohibe la nostalgia de lo no alcanzado, que prohibe la vibración que te hace sentir que tu vida es algo buena y que está hecha para grandes cosas, que se puede esperar de u n Gobierno que prohibe la única herida que sana? Todo eso y mucho más la música.

Afganistán prohíbe la música, que es como prohibir esa apertura estraña y luminosa que todos llevamos dentro. Pero nosotros, sin estar bajo los talibanes, sin estar en Afganistan, nos prohibimos a menudo la belleza. Quizás por eso a menudo andamos derrotados.

Isabel Celaá antes de que Sánchez la echara del Gobierno, antes de que la cesara en la remodelación de julio, prometía que con su nueva ley se iba a reducir el número de escolares que repiten curso. La educación en España siempre está a la cola de nuestras preocupaciones, los periodistas ponemos por delante la pelea de los políticos, las escenificaciones de una mesa de diálogo que se ha quedado en nada. Y la educación es probablemente lo más importante en un país. Hoy hemos conocido cómo va la cosa de los repetidores. La tasa española de repitidores más que cuadruplica la media internacional. En España el 8,7%de los alumnos matriculados ha repetido curso, frente al 1,9% de la media de la OCDE en la ESO.

El actual Gobierno quiere remediar ese problema, pero lo quiere remediar haciendo que sea más fácil pasar de curso. El Gobierno trabaja desde hace meses en un decreto de desarrollo de la Ley Celá. El decreto no se ha aprobado todavía pero el borrador que se ha elavorado establece que los alumnos solo podrán repetir una vez en primaria y dos en total durante la educación obligatoria. Un alumno podrá pasar de primero a segundo de bachillerato con un máximo de dos materias suspendidas, de las que deberá matricularse en el curso siguiente. Para obtener el título de bachillerato deberá, en principio, aprobarlas todas. Pero “excepcionalmente” el equipo docente podrá concederle el título con un suspenso.

Cuando entre en vigor el decreto la decisión no es solo del profesor que suspende sino de todo el llamado equipo docente. Los que saben de esto y los profesores dicen que eliminar el número de repetidores bajando el nivel es una especie de fraude para los chicos, a los que luego les suspenderá la vida. La solución no es pasar de curso con suspensos, bajando el nivel, sino evitar los suspensos. Y, para eso es necesario que hayas clases de refuerzo, acompañamiento de los chicos, más y mejores profesores.

En este momento ese refuerzo y ese acompañamiento en muchos casos solo se lo pueden pagar los ricos. El informe de la OCDE apunta que el 22% de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años ni estudian ni trabajan. Este es el mayor problema de los muchos problemas que tiene nuestra sociedad. Muchos jóvenes no tendrán futuro.