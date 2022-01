Fernando de Haro: "Sánchez no tiene ninguna intención de informar de la crisis de Ucrania"

Audio

Así suena una impresora 3D. Y muy pronto los filetes no van a salir de las carnicerías, ni de los mataderos, ni de las macroganjas, van a salir de las impresoras. Pero no acaba ahí el progreso, el progreso son filetes que slen de una impresora y que en realidad parecen carne pero no son carne. La empresa israelí Redefine Meat ha creado con impresoras filetes con soja, remolacha, guisantes y aceite de coco. Y al parecer esos filetes se parecen mucho a la carne.

No sé si la noticia les gustará mucho a los ganaderos, a Garzón seguro que sí. En un futuro puede ser una solución para hacer más sostenible nuestra dieta. Pero lo que no sé es por qué se empeñan en llamar carne a lo que no es carne, porque se empeñan en llamar interrupción de relación matrimonial a una separación o un divorcio, o derogación de la reforma laboral a lo que es una confirmación, recuperación sólida a lo que sigue siendo una gran crisis, recuperación justa cuando tenemos 11 millones de pobres, apoyo al Gobierno cuando la oposición no para de criticar, no sé por qué Sánchez dice que irá, lo ha dicho hace algunos minutos, a informar sobre la crisis de Ucrania cuando en realidad no tiene ninguna intención de informar de nada.

No se por qué nos empeñamos en llamar carne a lo que no es carne y en llamar a la sexta ola del virus sexta ola porque en realidad es la ola de los no vacunados, de los que no han querido vacunarse o de los que no han podido vacunarse con la tercera dosis. Pilar Cisneros recogía hace unos días datos de algunas UCI. Andrés Carrillo, jefe de UCI del Miguel Servet (Zaragoza) dice que en su UCI, 7 de cada 10 no están vacunados.

A comienzos de enero la Sociedad Española de Medicina Intensiva nos contaba que el número de los ingresados en las UCI con las tres dosis era anecdótico. En las UCI hay pacientes de más 65 años con 2 dosis y personas de edntre 30 y 50 años que no han querido vacunarse. Hace unas horas, un par de economistas de FEDEA que es un instituto muy prestigioso han hecho públicos una serie de cálculos estadísticos. En España, han sido vacunadas más de 40 millones de personas. La población reticente a vacunarse es responsable de aumentar un 44% las hospitalizaciones en esta ola y de aumentar un 78% los ingresos en UCI. Si todo el mundo que puede vacunarse se hubiera vacunado ya en las UCI habría la mitad de la gente que hay ahora.

Si todos hubiéramos estado vacunados en abril, cosa que no era posible porque las vacunas empezaron a llegar en enero del año pasado, su todos hubieramos estado vacunados en abril la incidencia de la enfermedad en términos de hospitalizaciones y defunciones durante 2021 habría estado por encima de una temporada de gripe con actividad baja, pero en la línea de una temporada de gripe con actividad moderada/alta. No sé por qué se empeñan en llamar carne a lo que no es carne, en llamar sexta ola a la ola de los no vacunados, sabemos muy bien por qué Sánchez no comparece en el Congreso para contar lo de Ucrania.