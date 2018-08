Fernando de Haro: “Si Sánchez sube los impuestos como el IRPF, se disparará el fraude”

Buenas tardes a la gente que quiere comprender lo que hay detrás de los anuncios del Gobierno.

Subir el IRPF a los que ganan más de 150.000 euros como ha anunciado la ministra Montero es el chocolate del loro. Te voy a dar dos cifras. Subiendo el IRPF de ese modo, se recaudarían 1.000 millones de euros. Nuestro sistema fiscal recauda más de 200.000 millones de euros al año. En España solo hay 70.000 personas que ganan más de 150.000 euros. Una cifra importante pero cuando la miras con perspectiva significa poco, bastante poco Es necesario que los que más ganan paguen más impuestos. Es indudable. Pero de verdad. Porque subir el IRPF no es la fórmula. Porque cuando subes los impuestos por encima del 50 por ciento, como ha anunciado el Gobierno, se dispara el fraude. Y en España hay mucho, muchísimo fraude fiscal. Si el Gobierno quiere repartir de forma más equitativa la carga fiscal, que lo haga, pero que lo haga de verdad. Que tenga en cuenta la renta disponible, no lo que ganamos, si no el dinero que nos queda después de haber gastado todo lo que tenemos que gastar, no por capricho, sino por obligación. ¿Y quiénes son los que menos renta disponible tienen en España? Los padres y las madres que tienen que sacar adelante una familia. El Gobierno no está hablando de impuestos. El Gobierno está buscando una foto con Podemos. Si quiere mejorar nuestro sistema fiscal sabe perfectamente lo que tiene que hacer, remangarse y meterse con sociedades, con el IVA. Pero no, eso no lo quiere hacer.

