Fernando de Haro: "Sánchez se ha quitado la mascarilla y se ha puesto la máscara para hablar de reencuentro"

En octubre de 2017 se representó en el liceo de Barcelona, la ópera de Verdi: Un Ballo in Maschero. La interpretación se vio interrumpida por algunos asistentes que cantaron El segadors. Un Ballo in maschero, un baile de masqueras es una obra que cuenta el asesinato del Rey Gustavo III de Suecia en un baile de máscaras.

Hoy Sánchez en vez de ir al Parlamento que es donde tenía que haber ido para explicar los indultos que va a aprobar el Gobierno mañana se ha ido a un teatro de ópera sin mascarilla pero con la máscara que oculta el verdadero motivo de esos indultos. En el Liceo han plantado a Sánchez el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y por supuesto el vicepresidente Jordi Puigneró.

Los jóvenes independentistas han recibido a Sánchez con abucheos fuera del Liceo y dentro del propio teatro.

Sánchez se ha quitado la mascarilla y se ha puesto la máscara para hablar de reencuentro. Sánchez compara la concesión de los indultos con el reencuentro y la concordia de la transición.

Pero no venimos de ninguna Guerra Civil, venimos de un intento de secesión. Aquí no hay un Partido Comunista que haya aceptado al Rey y la bandera constitucional. Sánchez ha asegurado que con los indultos espera que el independentismo comprenda que no hay más que la ley.

Pero ya hemos visto que ha sucedido lo contrario. Como titula hoy uno de los periódicos má afines al Gobierno de Sánchez, el secesionismo se ha puesto desafiante en víspera de los indultos. Ni mucho menos le ha dado las gracias. Aragonés ha vuelto a reclamar la autodeterminación y la amnistía.