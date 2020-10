Fernando de Haro: "Sánchez juega a eso tan habitual en la mala política que es la transferencia de culpa"

Audio

El refrán tiene diferentes versiones: si no quieres caldo, taza y media, o dos tazas, o tres tazas. El caso, hay que ver la ración de caldo. Hoy en Bruselas, Sánchez ha repartido tres o cuatro tazas de caldo.

Pero en la rueda de prensa le han preguntado por lo que han dicho en el Consejo Europeo sobre la advertencia que ayer lanzó el portavoz de Justicia, diciendo que sigue muy de cerca el modo de elegir a los vocales del CGPJ y que no le gusta la politización de la Justicia.

Sánchez ha respondido que no le han dicho nada. Ha hecho caso omiso a las advertencias de la Comisión y se ha puesto, hace unos minutos, a repartir caldo. Sánchez no ha dado muestra alguna de tener voluntad de dar pasos atrás. Eso sí, ha dejado claro que retirará la propuesta de ley si el PP se sienta a negociar.

Las afirmaciones de Sánchez suponen que esta dispuesto a impulsar una ley claramente inconstitucional, por la que Bruselas le ha dado un toque, si el PP no hace lo que el quiere. Sánchez siempre ha sostenido que la voluntad de no negociar del PP es inconstitucionalidad. Pero lo que ha dicho en Bruselas es que está dispuesto a seguir adelante con una inconstitucionalidad para corregir lo que considera una inconstitucionalidad del PP.

"Lo más contrario a un espíritu democrático"

Es lo más contrario que se puede imaginar a un verdadero espíritu democrático. No se arregla un supuesto comportamiento antidemocrático con una iniciativa antidemocrática. No se arregla una injusticia con otra injusticia. Y no se ponen patas arribas las instituciones porque la oposición no hace lo que tú quieres. Es un modo de concebir las instituciones patrimonialista.

Sánchez juega a ese juego tan habitual en la mala política que es la transferencia de culpa: si Bruselas nos da un toque, la culpa no es suya sino del PP.Si el PP negocia la renovación, él retira la propuesta. Y el PP tiene que negociar si o sí porque hay un cambio de mayoría en la Cámara.

Este razonamiento que Sánchez ha utilizado al comenzar la tarde es la hipérbole, la exageración, del razonamiento que ha utilizado la clase política desde que, en 1985, se hizo depender la elección de la mayoría de los vocales del CGPJ de la mayoría de las cámaras.

¿Por qué una mayoría diferente en las cámaras tiene que significar un cambio en el mal llamado gobierno de los jueces? ¿No habíamos quedado que son dos poderes independientes?Partitocracia, Sánchez es la hipérbole de la partitocracia. El PSOE que Gobierna con la mayoría más reducida demanda el control de los jueces.

La inmensa mayoría de los jueces españoles, un 90%, no estaría de acuerdo con la reforma del Poder Judicial que esta misma semana presentaron en el Congreso de los Diputados los dos partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, según se desprende de una encuesta realizada por Metroscopia y cuyos resultados publica este viernes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).