Fernando de Haro: "Sánchez le ha echado la culpa al PP de la falta de acuerdo para renovar el CGPJ"

Rajoy era el del plasma. Por su falta de transparencia. Hoy estamos a 26 de febrero, han pasado casi dos meses desde que comenzara el año. Y hoy, el presidente del Gobierno que acusaba a Rajoy de estar en el plasma, ha ofrecido su primera rueda de prensa del año. Estamos de suerte esta semana, también ha protagonizado su primera comparecencia en el Congreso para hablar del estado de alarma, que supone una importante suspensión de derechos, en los dos últimos meses.

Sánchez no ha aprovechado esa rueda de prensa para explicar, por ejemplo, en qué consisten los 11.000 millones de las nuevas ayudas anunciadas, ni para reprobar a su socio de Gobierno por su apoyo a la violencia. Los dos titulares que nos deja esa rueda de prensa son que Sánchez defiende a la monarquía, pero reprueba las conductas íncivicas de don Juan Carlos y que le hecha la culpa al PP de la falta de acuerdo para renovar el CGPJ.

Era normal que Sánchez roprobase las conductas incívicas de don Juan Carlos.

Es normal que repruebe esas conductas íncivicas. En las últimas horas hemos sabido que el Rey emérito ha llevado a cabo una segunda regularización fiscal por valor de 4,4 millones de euros que es una tonelada de pasta. Es la segunda, la primera fue en diciembre de 2020 por valor de 700.000 millones.

De Haro: "El haber parado el 23-F no significa que no sea un incivismo no pagar impuestos"

Juan Carlos I hace una regularización fiscal porque en su momento dejó de pagar esos 4 millones de euros por los gastos pagados por la Fundación Zagatka por vuelos privados por valor de 8 millones de euros. Algunos de esos vuelos se producen cuando el Rey Juan Carlos ya no es inviolable, cuando tiene responsabilidad penal. El Rey emérito ha podido regularizar porque no se ha iniciado una investigación. Si se hubiera iniciado una investigación ya no podría regularizar y estaríamos hablando de un posible delito.

En efecto como ha dicho Sánchez estas conductas son incívicas, el haber sido protagonista de la transición y el haber parado el 23-F, no significa que no sea un gran incivismo no pagar impuestos. Ha dicho bien Sánchez, que ha dicho lo mismo que dijo Felipe VI hace ya casi un año cuando renunció a la herencia de su padre y añadió que lo hacía para preservar la ejemplaridad de la Corona.