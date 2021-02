Sánchez culpa al PP de la no renovación del CGPJ: "¿Lo bloquearán hasta que ganen las elecciones?"

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha comparecido este viernes en rueda de prensa en los jardines del Palacio de la Moncloa para dar cuenta del Consejo Europeo Extraordinario en el que ha participado de manera telemática.

Comparecencia que se producía horas después de que el Rey Juan Carlos I realizara una segunda regularización fiscal por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de ocho millones de euros de pagos en especie, por los que ha abonado más de cuatro millones a la Agencia Tributaria.

Sánchez contestaba también a las preguntas de los medios tras la nueva ruptura de las negociones con el PP para la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del resto de órganos constitucionales que también están en funciones por la existencia de "escollos" que "han impedido alcanzar un pacto".

Una rueda de prensa que comenzaba con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez haciendo un breve repaso a los asuntos abordados en el Consejo Europeo, que se ha celebrado por videoconferencia, y con una primera referencia al bloqueo en las negociaciones con la oposición.

13.30H | Pedro Sánchez comienza recordando que España ha conseguido 140.000 millones para luchar contra las consecuencias de la pandemia

13.37 H | Sánchez asegura sobre la falta de acuerdo para renovar el CGPJ: "Quiero ser muy claro en la reflexión que quiero realizarles, en una democracia el acuerdo es la única victoria duradera. A juicio del Gobierno de España se necesita el acuerdo para restaurar cuanto ante las heridas de la pandemia".

13.38H| "Para renovar el Consejo de RTVE todos hemos cecido algo", dice Sánchez que añade que "esperemos que este acuerdo no sea solo flor de un día".

13.43H | Sobre los acuerdos alcanzados en el Consejo Europeo, asegura el presidente del Gobierno que España está trabajando en los certificados sanitarios para recuperar entre la actualidad económica como el Turismo, clave para el desarrollo de nuestro país.

El Consejo también ha afrontado la incertidumbre ante la aparición de nuevas variantes del coronavirus, "es imprescindible aumentar la producción de vacunas", ha dicho Pedro Sánchez.

13.46H| "Mientras el mundo no este libre del virus no saldremos adelante" afirma Pedro Sánchez que ha avanzado que Europa quiere avanzar en el ámbito de la seguridad "avanzando aspectos geopolíticos y no solo de Defensa".

13.51H | Comienza Pedro Sánchez a responder las preguntas de los periodistas presentes en la comparecencia en Moncloa.

Sobre el último pago del Rey emérito a Hacienda: "No se está cuestionando instituciones, a la Casa Real o a la corona, se cuestiona a una persona. El actual Rey, Felipe VI, ha marcado un antes y un después y tiene todo mi respeto".

13.54H | Insiste sobre la falta de acuerdo con el PP para renovar al órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ: "El acuerdo siempre tiene que prevalecer sobre el bloqueo. Necesitamos fortalecer las instituciones de nuestra democracia y eso exige el cumplimiento de lo que dice nuestra Constitución".

"Al principio de la semana pensaba que el PP había optado por la moderación, el pacto y lo que hemos visto es un PP que un día dice una cosa en los días pares y otro hace otra en los impares".

13.57 H| En referencia a las discrepancias en el seno del Gobierno de coalición, Sánchez responde que "Gobernar es complejo y hacerlo en coalición un poco más, pero las leyes que estamos trabajando van a salir adelante. Estoy muy satisfecho con el trabajo de todos los miembros del Gobierno de coalición. En una situación como la que estamos viviendo con la pandemia, tenemos, necesitamos estabilidad".

14.00H| Las preguntas sobre la renovación del CGPJ se suceden y las respuestas de Sánchez se repiten "hemos conseguido esta semana algo que no se conseguía en 15 años como ha sido renovar el Consejo de RTVE, empezamos la semana con la renovación y hemos terminado con el bloqueo y España merece una oposición que camine todas las semanas por el camino de la renovación y el acuerdo y no que unos días de la semana camine por el acuerdo y otros días por el desacuerdo".

14.05 H | El presidente del Gobierno vuelve a reiterar sobre el Rey emérito que "si se han cometido irresponsabilidades en las responsabilidades fiscales lo que hay que hacer es repararlas".

Sobre el CGPJ descarta cambiar de opinión: "No me planteo revisar una decisión que tomé que es que se delimite a través de mayorías parlamentarias las funciones del órgano de gobierno de los jueces. Cuando hemos llegado a un acuerdo en la renovación de RTVE es porque ha primado el acuerdo por eso le pido al principal partido de la oposición que abandone el bloqueo, no puede ser que los días pares sea acuerdo y los días impares, el desacuerdo".

14.07 H | Pedro Sánchez no ha querido nombrar a ninguno de los jueces que forman parte del desacuerdo con el PP como el juez De Prada que propone Podemos o Victoria Rosell. "Los nombres que se ponen encima de la mesa por parte de las distintas formaciones políticas son personas con un currículum, con una formación. El bloqueo no puede ser alternativa al acuerdo sobre todo cuando hablamos de isntituciones como el órgano del gobierno de los jueces".

14.09 H | Sánchez ha culpado una y otra vez al PP del desacuerdo: "España se merece a una oposición que camine por la vía del acuerdo y que no se enroque en unos días sí y otros días, no".

14.11H | Asegura Sánchez que no se ha marcado tiempo para llegar a ese acuerdo porque los plazos "se han superado desde hace tiempo, llevamos años con el bloqueo del CGPJ, siempre se da cuando el PP está en la oposición, espero que el PP rectifique y prevalezca el acuerdo sobre el bloqueo, ¿qué pretende, tener todas las instituciones bloqueadas hasta que ganen las elecciones?"

"Hemos sido flexibles, no hemos planteado ningún veto y se deben superar esos vetos para llegar a un acuerdo".