Fernando de Haro: "Sánchez ha dejado solo a los jueces, a las autonomías y a la gente-gente"

Solo, me dejaste solo, La peor soledad que pude sentir, dice el bolero. Solo, criticado por sus socios, por Bildu, por Errejón, por ERC y Junnst, que en lo único en lo que se ponen de acuerdo es en críticar a Sánchez. Sánchez no es solo criticado por la oposición, es criticado por sus socios ante el desmadre de un final del estado de alarma en los TSJC están resolviendo de manera diferente los recursos por el estado de alarma. Ahora es el TSJ de Navarra el que tumba el toque de queda.

Ya son tres los gobiernos regionales que han visto tumbado el toque de queda: Canarias, Navarra y País Vasco. Y Sánchez solo insiste en que el estado de alarma es el pasado.

No sabemos si el estado de alarma es el pasado, lo que no es el pasado son las leyes que no ha cambiado para que esas tres CAS y otras pudiesen limitar movimientos. El Gobierno no piensa como dijo ayer el ministro de Justicia cambiar las leyes, el Gobierno lo que ha hecho es pasarle el marrón al Supremo y que sean los jueces del Supremo los que autoricen los toques de queda. Lo dejó claro la vicepresidenta Calvo.

No, no es la oposición, ni sus socios parlamentarios, ni los jueces los que han dejado solo a Sánchez, es Sánchez el que ha dejado solo a los jueces, a las autonomías y a la gente-gente.

Sánchez: "El estado de alarma es el pasado, hay que mirar al futuro"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este martes que las comunidades autónomas tienen "amplios instrumentos" para hacer frente a la pandemia y ha afirmado que el estado de alarma "es el pasado" y que "hay que mirar al futuro", que es la vacunación, ha dicho.

Lo ha hecho en la rueda de prensa que ha ofrecido en la Moncloa junto al presidente argentino, Alberto Fernández, al ser preguntado por las peticiones de comunidades y oposición acerca del estado de alarma y qué ocurriría si el Tribunal Supremo no ampara las medidas legales que están solicitando las comunidades.