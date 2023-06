Fernando de Haro: "Revalorizar las pensiones conforme al IPC ha complicado la sostenibilidad del sistema"

Audio

A mí el comienzo de las rebajas siempre me pilla con el pie cambiado porque siempre pienso que se acaban de terminar las rebajas anteriores o que falta bastante tiempo para las próximas. El comienzo de las rebajas ya no es lo que era.

Antes las rebajas empezaban con señoras corriendo hacia las gangas en el momento en el que se abrían las puertas en los grandes almacenes. Ahora las rebajas empiezan cuando el personal se queda en ropa interior y enseña su cuerpo serrano.

Una cadena de ropa conocida ha hecho promoción regalando dos prendas a los clientes que aparecieran casi en cueros. Por lo que he visto, hay mucho cuerpo estupendo, lo que me ha hecho suponer que la cosa tenía truco. Pero bueno, pongamos que no todos son modelos, pongamos que no todos son exhibicionistas o nudistas. A alguno le habrá supuesto algún esfuerzo, algún sacrificio pagar dos prendas de ropa con un semidesnudo.

No sé si a eso se le puede llamar rebajas, a mí me parece un precio bastante caro. Yo solo me quedo en cueros o en ropa interior cuando quiero, donde quiero y no acepto que me paguen por ello. Me quedo en bañador en una playa, por ejemplo, pero en una playa de verdad, no como la de Borja Semper. Ya digo, no acepto remuneración, aunque sea en especie, por lucir mi cuerpo serrano, porque yo lo valgo.

No sé si has oído hablar de "No me gusta mi cuello". Es un libro muy divertido de Nora Ephron, una conocida periodista norteamericana que murió hace unos años, que se acaba de publicar en España. Nora tiene mucha gracia, por ejemplo, describiendo el contenido del bolso de una mujer porque es una descripción muy realista. Tiene también ironía al describir su vejez: "La vejez es que se te mueran los amigos y en mi caso haberme quedado ciega como un topo".

Los boomers en España ven todavía muy lejano ese momento de la vejez. La generación del 'baby boom', según las encuestas, se acerca a su jubilación con una alta satisfacción respecto a su vida, respecto a sus relaciones personales y, además, con un nivel de salud general y de salud mental que dicen que es bueno, mejor al de generaciones anteriores. Con lo cual, lo de la vejez estos baby boomers que se están empezando a jubilar lo ven lejos.

Otra cosa es el tema de la pensión. El ministro Escrivá, que fue el que estrenó ayer el modelo de autoentrevista de Sánchez, aseguró que el sistema de pensiones después de sus dos reformas está estupendo. En realidad, lo que ha hecho el gobierno de Sánchez con sus dos reformas de pensiones ha sido revalorizar conforme al IPC, entre otras cosas, y eso ha hecho lo contrario de lo que afirma Escrivá, ha complicado la sostenibilidad del sistema.