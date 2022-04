Fernando de Haro: "La resistencia ucraniana es una prueba de que han despertado los valores occidentales"

Audio

Esta intervención de Zelenski ha sido solicitada por todos los grupos parlamentarios y llega pocos días después de que hayamos tenido noticia de las atrocidades cometidas por el ejército de Putin en la ciudad de Bucha. En las últimas horas, España e Italia se han sumado a Dinamarca, Alemania o Francia en la expulsión de diplomáticos de guerra en protesta por los delitos de lesa humanidad que se podrían haber cometido.

En realidad esto que va a pasar en el Congreso es un acto de homenaje a la resistencia ucraniana. A todos nos ha llamado la atención esa resistencia. Más que las cuestiones militares y estratégicas nos ha llamado la atención en estos 41 días de invasión. El factor humano está siendo decisivo. Nos llama la atención en Zelenski y en la resistencia ucraniana que están dispuestos a luchar como están luchando en defensa de la libertad. Zelenski y la resistencia ucraniana tienen un hambre de justicia que nos llenan de asombro. Es difícil después de lo que está sucediendo no sentir lo que está haciendo la resistencia ucraniana como una invitación a tomarnos en serio nuestra propia libertad.

¿De dónde sale la infatigable resistencia ucraniana que tanto nos sorprende? Nos lo hemos preguntado muchas veces a lo largo de estos días. Hay quien piensa que la heroica resistencia ucraniana es una prueba de que han despertado los valores occidentales y universales de la democracia, la autodeterminación personal y el libre mercado. Como si estuviéramos ante una nueva Guerra Fría, como si estuviéramos viviendo un nuevo choque de civilizaciones entre el luminoso Occidente y el oscuro Occidente. Choque de culturas, choque de civilizaciones, choque ideológico. El europeísmo ucraniano frente al nacionalismo ruso. Seguramente todo es más sencillo, más elemental. Difícilmente se entrega ya la vida por la ideología.

La resistencia ucraniana, con su presidente al frente, más que nacer de compromisos éticos y discursos ideológicos nace de la exigencia de justicia. Como decía este fin de semana Savater, la gente-gente de ucrania “se revuelve contra el atacante sin tregua ni descanso, pese a ser más débil, prueba que la fuerza bruta no lo es todo. La fuerza bruta no es todo. La fuerza bruta se usa en nombre de una ideología, la resistencia ucraniana reacciona ante una realidad brutal porque la gente-gente, de Ucrania y de todo el mundo tiene una exigencia de justicia y de libertad que parece dormida pero que ante la invasión estalla. Esa es la fuerza de Zelenski. Y es una lucha que nos afecta a todos, porque como vemos, las ideologías totalitarias no han muerto y porque todos tenemos nuestra propia invasión.