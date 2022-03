Fernando de Haro: "Putin ha sobrevalorado su capacidad de ofensiva"

Audio

Este es el sonido de las bombas cayendo sobre Jerson, una ciudad al sur de Ucrania, a orillas del Mar Negro. A estas horas la información es imprecisa, pero parece que es la primera ciudad de Ucrania que Putin consigue conquistar. Bajo esas bombas está el doctor Yurrii Herman y sus pacientes. El doctor Herman es un ginecólogo con coraje, cuando vio hace dos días que se acercaban las tropas rusas bajó a todas las mujeres que estaban a su cargo y estaban a punto de dar a luz y en el sótano ayudo a traer dos niños al mundo.

Esos dos niños que tienen dos días no lo saben, pero lo más probable están bajo el dominio autoritario de Putin. Las tropas rusas han endurecido sus bombardeos en las zonas costeras, quiere abrir un corredor que conecte el sur con el este. Kiev, la capital, de momento resiste. Que estemos en el octavo día de guerra es noticia porque significa que los planes iniciales de Putin han fracasado. Ni hay un gobierno títere en Kiev ni un corredor que una el Donbas, al este de Ucrania, con la península de Crimea.

Putin ha sobrevalorado su capacidad de ofensiva. Ni la aviación de combate, ni la fuerza naval ni la de artillería le ha dado todavía la victoria. Dicen los que saben de esto que son muy significativas las imágenes de material ruso abandonado y de convoyes militares detenidos en mitad de ningún sitio. También dicen los que saben que Putin no ha hecho uso de misiles de alta precisión. El que hayamos llegado al octavo día de guerra probablemente significa que la guerra no va a ser corta. La única manera de que la guerra fuese sería una rendición de los ucranianos y no están dispuestos, afortunadamente no están dispuestos porque Putin es una amenaza para la libertad y la paz en toda Europa.

Putin, dicen los que saben, no se va a retirar con las manos vacías de Ucrania y eso significa que usara más potencia de fuego contra las ciudades y contra los civiles. Es muy significativo que en las últimas horas el Gobierno ruso haya empezado a acusar al Gobierno ucraniano de la muerte de civiles. La guerra no va a ser corta, la presión sobre Putin en lo económico debe seguir y eso supone que la crisis se alarga. Hacen falta pactos de Estado. Feijoo, que ya habla como presidente del PP, en Herrera en Cope se ha abierto a esos pactos

Dice Feijoo que no les han llamado. También pueden llamar ellos. Que alguien llame a alguien. La oposición al Gobierno y el Gobierno a la oposición. El PP se abre a pactos y por más que se empeñe Sánchez lo que falta es un pacto dentro del Gobierno.

No, presidente, todos los partidos no están detrás de ti, no lo está ni tu socio de Gobierno ni tus socios parlamentarios. No podemos estar ante la guerra más importante en Europa en mucho tiempo con un Gobierno dividido.