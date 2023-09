Fernando de Haro: "Puigdemont se conforma con el teatrillo, con el hecho de que lo haya intentado"

Audio

Anabel explica cómo surge y evoluciona en una relación de pareja la violencia de género, la violencia machista. Anabel lo sabe bien porque trabaja en un centro que acoge a mujeres amenazadas por la violencia machista en Jaén, en Caritas Jaén.

47 mujeres asesinadas en lo que va de año. En los últimos 20 años hemos avanzado poco en la lucha contra la violencia de género si tenemos en cuenta las mujeres asesinadas. Hemos bajado de 60 mujeres asesinadas al año a 50. La Fiscalía General del Estado (FGE) alerta en su Memoria correspondiente al 2022 de un incremento del 66% de intentos de homicidio por violencia de género el año pasado.

¿No se ha hecho nada? Se han hecho muchas cosas desde que en 2004, se promulgó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género. Pero no sirven para resolver el problema.

Las víctimas de violencia machista tardan ocho años y ocho meses de media en expresar su situación, ya sea en los servicios de apoyo y asesoramiento jurídico, ya sea interponiendo denuncia contra su agresor. Se necesitan ventanillas únicas de recepción de denuncias y creando un sistema de asistencia coordinado, ; mejorar las instalaciones de los edificios judiciales, adaptando espacios para evitar el encuentro entre víctimas e investigados. De esto se habla mucho, y es bueno que se siga hablando.

Pero nos cuesta aceptar el fondo del problema, después de tanto trabajo, sigue presente, muy presente la mentalidad de que las mujeres son propiedad del hombre y sigue habiendo dependencias muy tóxicas de las mujeres. Y en teoría estamos en el mundo mejor educado en estas cosas.

Lleva razón el portavoz de Vox. Pleno para dar luz verde al uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Y antes de que aprobara el cambio de reglamento ya se han utilizadas las lenguas cooficiales. Para qué esperar a la votación, para qué si las votaciones en el Congreso son lo de menos. Esta es una democracia deliberativa.

También han sido noticia las lengas cooficiales en Bruselas. Como Puigdemont exige al menos que se intente, el Gobierno de Sánchez ha pedido hoy en el Consejo General de Asuntos exterior que se usen en las instituciones europeas. Y le han dicho que espere sentado.

Pero a Sánchez le ha dado igual. Puigdemont se conforma con el teatrillo, con el hecho de que lo haya intentado. En plena presidencia de turno de la UE el Gobierno de Sánchez en funciones pide que se usen las lenguas cooficiales, sabiendo que le van a decir que no. No es muy edificante. Seguramente no es bueno para el prestigio de España.