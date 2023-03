Fernando de Haro: "El PSOE y Podemos están en el mismo bando, y han aprobado leyes contra las mujeres"

Audio

“Yo desearía que las mujeres no fueran las únicas que hacen los trabajos de casa”. La que habla es una niña de 12 años, se llama Sunita, vive en Laharta, un barrio marginal de Varanasi, una ciudad al norte de la India. Sunita ha tenido suerte porque va a un buen colegio, habla bien inglés, tiene un techo bajo el que dormir... La situación de Sunita es una excepción en Laharta.

En Laharta se refugian miles de trabajadores migrantes que están dedicados, en su mayoría a trabajos muy mal pagados como: barrenderos, traperos o basureros. Suelen vivir en chabolas hechas de sacos, plásticos y hojalata, de una sola habitación de apenas 10 m2. Y lo normal es que las niñas se vayan de casa, si a eso se le puede llamar una casa. Muchas de ellas viven en la calle, y es normal que caigan en adicciones de drogas o en manos de la prostitución.

En la India mueren unas 239.000 niñas cada año por malos tratos, desnutrición y por falta de atención médica. Muchas niñas indias son víctimas del infanticidio, algunas estimaciones hablan de 10 millones de niñas en los últimos años. Se podría decir que es una tradición, las ahogan con toallas mojadas o envenenándolas con leche con hierbas tóxicas. Además en la India el matrimonio a edad temprana es una costumbre ancestral, el trabajo infantil o la falta de escuela. Hay mucho por lo que luchar como dice Sunita: “Hay que librar las batallas por los derechos fundamentales”.

Occidente está enamorado de la India, donde las mujeres viven así. Creemos que la India va a ser la gran ayuda para contrapesar a China, y se nos deshace la intención en conseguir que la India se ponga de nuestro lado sin exigirles ningún cambio en su política con las mujeres. En la India queda mucho que hacer por la igualdad de las mujeres, también hay mucho que luchar en España.

Hoy en el Teatro Pavón de Madrid, en el acto institucional por el 8-M. Las feministas han acusado a la Ministra Montero por no saber lo que es una mujer, por haber impulsado la ley trans. Así llegamos a este 8-M. Este 8 de marzo se escenifica el enfrentamiento entre los socios de Gobierno, ayer ya estuvo la cosa calentita. La diputada que ha ejercido de portavoz en nombre del grupo morado para la reforma de la ley del “sí es sí”, Lucía Muñoz, llamó a su socio de gobierno fascista.

Y la secretaria del igualdad del PSEO, Andrea Fernández, le dijo a los de Podemos que se dejen de "peroratas" e "hipérboles". Veremos cuanto sube de tono. Sánchez, considerado como fascista por Podemos, es mucho.

Las leyes que ahora las activistas feministas critican, no son leyes de Podemos, la ley trans que borra a las mujeres y la ley del “sí es sí” que ha provocado 721 revisiones de condenas. Ojo que también son leyes de Sánchez, son leyes de este gobierno. No sería extraño que en vez tener dos manifestaciones, la de PSOE y la de Podemos, hoy hubiese una sola manifestación feminista contra un gobierno que ha impulsado una ley que ha provocado la rebaja de 721 condenas y que borra a las mujeres con la ley trans. El PSOE y Podemos no están en bandos enfrentados, están en el mismo bando, han impulsado y aprobado leyes contra las mujeres.