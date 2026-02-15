El jugador del Real Madrid que tiene enamorado a Paco González: "Nadie en los últimos 7 u 8 años ha ocupado la banda derecha con el peligro que crea él"

El Real Madrid recibía este sábado a la Real Sociedad con la obligación de ganar para meter presión a un FC Barcelona que no juega hasta el lunes frente al Girona en Montilivi.

Y para buscar ese triunfo, Álvaro Arbeloa sorprendió dejando a Kylian Mbappé en el banquillo pensando en la Champions. Aunque el técnico blanco recuperaba a Rüdiger, Trent y Vinicius para medirse a un conjunto 'txuri urdin' que no conoce la derrota desde la llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo.

GOLEADA Y A PENSAR EN LISBOA

El partido se antojaba complicado para el Madrid, pero se le puso de cara rápidamente cuando en el minuto 4 Gonzalo puso el 1-0 en el marcador tras desviar sutilmente con el pie derecho un gran centro de Trent.

La Real Sociedad, con su presión habitual, no se amedrentó y encontró la igualada desde el punto de penalti. Huijsen derribó a Yangel Herrera y Oyarzabal fue el encargado de transformar el lanzamiento con un potente disparo al centro de la portería de Courois (1-1). Sin embargo, el empate duró muy poco y Vinicius, también de penalti, devolvió la ventaja al Madrid marcando el 2-1. Y Valverde, con un derechazo imparable para Remiro, anotó el 3-1 en el 31', resultado con el que el partido se marchó al descanso.

EFE Vinicius celebra el gol que ha marcado en el Real Madrid-Real Sociedad

Tras el paso por vestuarios, Matarazzo buscó más verticalidad dando entrada a Guedes. Pero el plan del entrenador no funcionó y en esos primeros compases de la segunda parte, Vinicius, otra vez de penalti, marcó el 4-1 definitivo que colocaba momentáneamente al Madrid como líder a la espera del partido del Barcelona.

Quedaba mucho tiempo por delante, pero ni la Real Sociedad exigió mucho a Courtois ni el Real Madrid quiso hacer más sangre con la victoria en el bolsillo y pensando ya en el Benfica, equipo al que se enfrentará este martes en la Champions.

EL JUGADOR QUE ENAMORA A PACO GONZÁLEZ

Uno de los jugadores más destacados del partido fue Fede Valverde, que marcó el 3-1 antes del descanso. El uruguayo jugó en el centro del campo junto a Tchouaméni, Camavinga y Güler y gracias a su velocidad volvió loco a Aihen Muñoz con sus internadas por la banda derecha.

EFE Valverde celebra el tercer gol del Real Madrid contra la Real Sociedad.

Una actuación que llamó la atención de Paco González durante la retransmisión de Tiempo de Juego. "Es su sitio, es su sitio", repetía el director del programa después de una gran cabalgada de Valverde por la banda en la segunda parte.

Y agregaba: "No ha habido nadie en el Madrid en los últimos 7 u 8 años que ocupe esa banda derecha con el peligro que puede hacer él". Manolo Lama se mostraba de acuerdo con Paco González y decía: "Es que no le pillas; cuando arranca con esa velocidad es imposible pillarle".

Paco insistía y comentaba: "Hoy se ha intercambiado con Güler la posición, se ha pillado la banda y a galopar. ¡Píllale tú!".