Fernando de Haro: "Presidente, mejor no te metas en el charco de los datos inexactos e incorrectos"

A estas alturas, por tierras senegalesas, lejos del lío de una cuarta ola de la pandemia al alza y con Iglesias fuera del Gobierno, Sánchez debería dormir bien.

Pues parece que, a pesar de la distancia y de que Iglesias ya está fuera del Gobierno, Sánchez sigue sin dormir. Pero no es Iglesias, sino Ayuso la que le quita el sueño. Tanto le quita el sueño que Ayuso siga siendo la presidenta de la Comunidad de Madrid que desde Senegal ha cuestionado los datos de incidencia del virus de Ayuso. Hombre, presidente, mejor no te metas en el charco de los datos inexactos e incorrectos, que un año después no sabemos todavía en España cuántos muertos ha provocado la pandemia.

Hablando de datos, hoy la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha reconocido, por fín, lo que ya habían dicho el FMI, la AIReF y muchos otros organismos: que la economía española no iba a crecer casi un 10 por ciento, sino un modesto 6,5 por ciento. El Gobierno, al presentar el cuadro macroeconómico, nos ha contado que la recuperación económica se retrasa.

Se retrasa y se reduce casi a la mitad de lo que estimaba el Gobierno en octubre. Por la tercera ola, por Filomena, por el retraso de los fondos europeos. Calviño ha vuelto a ser demasiado optimista, porque ha hablado de un aplazamiento de la recuperación en 2022 cuando el FMI ha previsto que la economía no se recupera hasta 2023 y el empleo hasta 2027. Lo que cuenta para hablar del final de la crisis es el empleo, no la estadística macro. ¿Podría haber el Gobierno evitado de algún modo este retraso en la recuperación? Hay factores que no estaban en la mano del Gobierno, como Filomena o el retraso de los fondos, pero una mejor gestión de la pandemia nos hubiera hecho caer menos: sin salud, no hay economía. Ha estado bien la solución de los ERTES, ha estado bien el sistema de créditos ICOS, ha estado mal el sistema de ayudas directas a las empresas que no ha terminado de llegar y es escaso.

Pero ahora que avanza la vacunación es cuando hay que tomar las deciones económicas serias. Ahora es cuando hay que hacer reformas. Lo ha dicho hace unas horas nuestro vicepresidente del BCE. Reformas, por ejemplo, en el mercado de trabajo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuesta por reformas ideológicas.

Hombre, ministra, los contratos laborales en España son una selva. Habrá que cambiar. Con la ideología de que el empresario es un sujeto sospechoso, no salimos de esta.