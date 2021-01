Fernando de Haro: "La política es solucionar problemas, no hacerse fotos y hacer ideología"

Audio

La polarización política, el aprovechar todo lo que sucede para obtener ventajas partidistas a corto plazo tiene los pies muy cortos.

En la mañana de fin de semana contábamos así en enero de hace dos años la nevada que provocó el colapso en la autopista de peaje A-6 (Madrid-La Coruña). Más de 300 vehículos que habían quedado retenidos. Sánchez aprovechó aquello para pedir responsabilidades al Gobierno de Rajoy. Los dos partidos ahora en el Gobierno acusaron al PP de mala gestión y de ser poco exigentes con la empresa concesionaria de la autopista.

En la nevada que empezó el viernes, Sánchez tan dado a las comparecencias públicas, solo apareció ayer, 48 horas después. El ministro Ábalos, el ministro de Fomento, lo ha defendido de las críticas por absentismo.

EFE/ Ángeles VisdómineÁngeles Visdómine

El cortoplacismo de Sánchez de hace dos años se le vuelve ahora en contra. Sánchez podría haberlo hecho mejor. Sánchez no pudo evitar la nevada, no pudo evitar que la gente saliera de su casa cuando no tenía que salir, el Gobierno, los Gobiernos podrían haber sido más contundentes en los avisos a la gente-gente, quizás la UME podría haber estado lista antes.

Pero eso ya no es lo importante. Ahora lo importante no es una nueva refriega política, de momento, Ábalos, Almeida y Ayuso no han cedido a la tentación. Ayer hubo un amago sobre la conveniencia o no conveniencia de la declaración catastrófica para Madrid. Esperemos que dure, que nos lo conocemos. Ahora lo que tienen que hacer los políticos es ponerse manos a la obra con lo mucho que hay que hacer.

Menos fotos y más soluciones. Hay mucha tarea por delante. Y ahora llega el hielo. Para empezar, el Gobierno de Sánchez, en colaboración con Ayuntamientos y las comunidades autónomas, tiene que poner todos los medios necesarios para España que no puede funcionar funcione.

Pedro Ramón Ortiz

Que España funcione supone, por ejemplo, que los camiones puedan circular y que funcionen las cadenas de suministro, y que se garantice abastecimiento. Y dentro de España es muy importante que Madrid funcione lo antes posible. Evitar el cierre de colegios más allá del miércoles. La política es esto, solucionar problemas, no hacerse fotos y hacer ideología.