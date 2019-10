Fernando de Haro: " Para estar en el selecto club de Puigdemont hay que pervertir la realidad"

Audio

El temporal que afecta a Cataluña ha dejado un muerto y cuatro desaparecidos. Mientras, en el club de amigos de Puigdemont parecen empeñados en superarse. Y cuando Torra nos parecía el discípulo más aventajado, hoy, Joan Canadell se ha empeñado en superarse. El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, que ha convertido este organismo en una herramienta del independentismo de Puigdemont ha comparado los efectos de la violencia de la semana pasada con una semana de fuertes lluvias.

Todo el mundo sabe que una gota fría deja 600 heridos y escenas de guerrilla urbana. Canadell, como muchos otros, ha culpado a Sánchez y a la Policia de la violencia. Así está la Cámara de Comercio de Barcelona, tomada por el espíritu de Puigdemont. Las dos grandes patronales catalanas que reunen al mundo empresarial de la comunidad autónoma no están en este radicalismo. Pero Foment del Treball y Pimec, que las dos patronales representan a más de 600.000 empresas catalanas, a juzgar por el escrito que han presentado esta mañana, títulado "Manifiesto a favor del progreso de Cataluña" se ha convertido también en portavoces del independentismo. Han hecho suyo el lema sit and talk y le piden a Torra y a Sánchez que se se sienten a hablar.

Torra ya quiere hablar porque no para de aporrear el télofono de Moncloa. O sea que los empresarios le piden a Sánchez que se siente a hablar. Sit and talk, también los empresarios que en ese manifiesto además aseguran que "la salida al grave conflicto de fondo que vivimos en Cataluña es política". Cataluña dicen los empresarios no tiene un problema de orden público alterado con la connivencia de la Generalitat, no tiene un problema de desobediencia a la ley, ni ha tenido un problema de sedeción, lo que es decir lo mismo que dice Torra, Puigdemont y Junqueras: Cataluña arde porque no tiene soluciones políticas.

Torra ha defendido hoy en la sesión de control del Parlament su solución política: se ha comprometido a que se vote la independencia en Cataluña y le ha pedido a Miquel Iceta que medie con Pedro Sánchez para que atienda sus llamadas telefónicas. Esto le pasa a Iceta por decir en la CNN que Torra había condenado la violencia de modo adecuado. Y, como buen miembro del club de Puigdemont, ha sugerido, como Canadell, que la violencia es culpa de la policia, también de la suya, de los Mossos, por eso ha asegurado que estará atento para depurar responsabildidades en los Mossos.

Una semana de violencia es como una tormenta de gota fría, y si ha habido violencia, es cosa de la Policía. Para estar en el selecto club de Puigdemont hay que pervertir la realidad.