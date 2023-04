Fernando de Haro: "El padre del Rey no tiene en estos momentos ninguna cuenta pendiente con la justicia"

Audio

'Succession' es una serie que tiene como personajes principales las tribulaciones de la familia Roy, una familia con muchos conflictos que es dueña de un imperio de medios audiovisuales y de empresas de entretenimiento. En el segundo episodio de la última temporada, que se estrenó hace unos días, se escucha este diálogo que acabamos de escuchar. "Yo no necesito amor. Es como un superpoder". Este diálogo lo cita hoy en el diario 'El País' Leila Guerriero y me lo ha mandado un buen amigo a WhatsApp con un comentario de una sola palabra: "Brutal". Pues sí, es brutal que alguien pueda llegar a convencerse de que no necesita ser amado. Estoy con Leila, que no, que no hay quien se adapte a un desierto así.

Sobre la visita del Rey Juan Carlos a España

El domingo la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, propuso a Iñaki Gabilondo como presidente de la república. Bueno. ¿Y ya puestos por qué no puede ser el presidente de la república Carlos Herrera, o Ángel Expósito, o Carlos Alsina? Puestos a buscar presidentas, ¿por qué no Pilar Cisneros, o Cristina López Schlichting, o Angels Barceló? Si lo de presidente de república es para los periodistas de radio, hay una buena lista. De momento, España sigue siendo una monarquía constitucional. Afortunadamente, aunque a algunos ministros les moleste mucho.

Los ministros podemitas y yolandistas han puesto a caldo al Rey Emérito, que ha aterrizado a las dos menos cuarto en el aeropuerto de Peinador, en Vigo, a bordo de un avión procedente de Londres. El Rey Emérito quiere participar, a bordo del Bribón que lidera su amigo Pedro Campos, en la segunda regata de la Liga española de la modalidad de seis metros. Los viajes del Emérito se están convirtiendo en un problema, sobre todo por el Gobierno que tenemos. Un problema con muy fácil solución.

El padre del Rey no tiene en estos momentos ninguna cuenta pendiente con la justicia y ha regularizado su situación fiscal tras el pago de más de 5 millones de euros a Hacienda. En su curriculum hay muchos méritos y también actuaciones moralmente reprochables. Se le reconoce su aportación a la llegada de la democracia y su consolidación, no se lo reconocen los que quieren demonizar la transición y la monarquía. Los viajes del Rey, con este Gobierno, se han convertido en un problema. La solución es que viva en España. Y de momento mejor que los líderes de la radio hagan radio y que Felipe VI haga su trabajo, que por cierto lo hace muy bien.