Fernando de Haro: "Moncloa ya había hecho spoiler de este capítulo de la saga Pegasus"

En su penúltima película Almodóvar tiene una escena en la que Rosalía y Penélope Cruz cantan 'A Tu vera'. Dolor y Gloria es de lo mejor de Almodóvar como el artículo que ha publicado hace unos días en un semanario. Almodóvar lo llama memoria de un día vacío. Almodóvar reconoce su soledad y su hastío. Dice también: “Si de algo estaba seguro cuando era joven era de que nunca me aburriría. Ahora me aburro. Y eso es una especie de derrota”. Es un gran ejercicio de sinceridad. Almodóvar dice que no acepta a un Dios para el que el hombre no sea nada. Es inaceptable, digo yo. A pesar de la derrota confesada señala que por instinto los hombres buscan un motivo y una explicación. El director de cine asegura que no admite que su destino sea cruel, tampoco yo, seguramente tú tampoco. El mejor Almodóvar.

No sé si en este momento Paz Esteban, la ya exdirectora del CNI, considera que su destino es cruel. A los periodistas nos enseñan que no se puede titular con el nombre de un libro. Digamos entonces que no ha sido la crónica de una muerte anunciada, pero la Moncloa ya había hecho spoiler de este capítulo de la serie Pegasus. Ya sabíamos que la primera cabeza que iba a rodar era la de Paz Esteban para calmar a los independentistas. Hace menos de una semana la ministra Margarita Robles la defendía.

Hoy ha anunciado que hay que empezar una nueva etapa.

Esto de iniciar una nueva etapa es lo que se dice cuando no se puede justifiar un cese.¿Y a mi qué? Puedes pensar tú, cansado de las vueltas y revueltas del politiqueo. Desde luego no van a subir ni bajar los precios porque haya otra directora del CNI, en este caso Esperanza Casteleiro. ¿Y a nosotros qué? El 75% de los españoles no tiene confianza en el Congreso de los Diputados; y también suspenden en valoración el Gobierno, la Administración Pública, los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el sistema judicial. Esa confianza lógicamente disminuye cuando el presidente del Gobierno destituye a la directora del CNI sin más razón que dar satisfacción al independentismo. Cuando se pregunta a los europeos en qué país confían más como aliado primero escogen a Alemania, después a Francia y a los Países Bajos, confían mucho menos en España y en Italia. Sin confianza y sin una buena marca de España tu vida y la mía se hace más complicada. La serie Pegasus promete nuevos capítulos.

Rufián sigue pidiendo la cabeza de Robles, ERC y Podemos exigen un que el Estado español, como les gusta llamarlo, haga un desnudo completo: que desclasifique los documentos enseñados en la comisión de secretos oficiales. Cuando Sánchez les de todo o casi todo pedirán dos huevos duros.