Fernando de Haro: "Más que nunca es necesario algún tipo de acuerdo entre los dos principales partidos"

Khaterina, una joven informática, por fin esta noche ha conseguido dormir en una cama en casa de unos amigos en Varsovia. Khaterina llegó ayer a la frontera polaca y nos contó que quería descansar y poder ducharse. En su cabeza todavía sonaban las bombas.

Jarkov es la segunda ciudad de Ucrania después de la capital, de Kiev. Los aviones rusos han lanzado hoy paracaidistas. En las últimas horas se ha recrudecido la ofensiva rusa que tiene tres prioridades: tomar Kiev, para hacerse con las principales ciudades del país; y tomar Odesa, el gran puerto al mar negro que es por donde Ucrania realiza sus exportaciones. ¿Por qué estos son los objetivos de Putin? Para negar la salida al mar.

En el séptimo día de guerra ya es evidente que la guerra relámpago para poner a un gobierno títere ha fracasado. Los rusos necesitan tomar Kiev para descabezar la resistencia ucraniana. Pero el convoy de 60 kilómetros que va hacía la capital ucraniana apenas avanza. La guerra cuando se prolonga requiere abastecimiento y parece que los rusos están teniendo problemas. Para que los ucranianos sigan resistiendo necesitan armas. Desde principio de la semana Francia, Alemania y Portugal, entre otros países, han decidido enviar armas. Sánchez el lunes se ha resistido a esta fórmula, la presencia de Podemos en el Gobierno limitaba sus movimientos.

Este miércoles, en la sesión de control ha cambiado de criterio. España va a enviar armas directamente, no a a través de la UE, a la resistencia ucraniana. España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo y al conocerse la noticia, la ministra Belarra, ha criticado la decisión.

Nos gustaría que lo de que dice la ministra Belarra fuera posible. De hecho los europeos y la OTAN hasta el pasado jueves pensamos que la diplomacia funcionaría, pero no ha sido así. Es terrible mandar armas a una guerra. Pero se trata de una guerra defensiva en la que está en juego la libertad no solo de los ucranianos. La oposición, Cuca Gamarra, le ha ofrecido a Sánchez el apoyo que no le da Podemos, que no le ha dado hoy en el Congreso ERC y Bildu.

Ya fue una locura afrontar la pandemia y la primera parte de la crisis económica con un Gobierno de coalición con Podemos. Ahora afrontamos una guerra larga en Europa, con una segunda fase de crisis económica que es todavía una incógnita. Más que nunca es necesario algún tipo de acuerdo entre los dos principales partidos.