Fernando de Haro: "A los socialistas les ha sentado muy mal la pérdida de poder en Andalucía"

El cambio ha empezado a llegar a Andalucía. Por primera vez en 36 años la presidencia del Parlamento Andaluz no está en manos de un partido de izquierdas. Marta Bosquet, diputada de Ciudadanos, se ha convertido en presidenta del Parlamento Andaluz con los votos del PP, de Vox y de Ciudadanos. Vox entra en la mesa del Parlamento Andaluz gracias a los votos del PP. Y Adelante Andalucía se queda fuera por que en las últimas horas no ha aceptado el acuerdo que le ofrecía Ciudadanos: le cedía un puesto que no ha aceptado. Adelante Andalucía ha asegurado que no quería esa cesión de Ciudadanos porque no quería blanquear el pacto con Vox. Pero ha exigido en nombre del reglamento un puesto en la mesa del Parlamento. Adelante Andalucía no se puede poner estupenda. Si no tienes votos y si rechazas los que te ofrecen, no puedes quejarte. Adelante Andalucía, con un perder muy malo ha montado un pollo de cuidado, se ha saltado los turnos de palabra y Marta Bosquet ha tenido que emplearse en sus primeros minutos para mantener el orden.

Los tres partidos del cambio tienen mayoría en la mesa del parlamento andaluz,. Esa mayoría tendrá importantes consecuencias políticas. Susana Díaz no podrá, por ejemplo, presentarse como pretendía a la investidura. A los socialistas les ha sentado muy mal esta pérdida de poder en Andalucía. Rafael Simancas, el portavoz adjunto del PSOE en el Congreso ha hablado de una traición a España.

¿Traición a España? A lo mejor Simancas estaba pensando no en Andalucía sino en Cataluña. Hoy hemos tenido un adelanto de lo que les va a pasar a los socialistas cada vez que intenten descalificar el acuerdo de PP, Ciudadados y Vox. Que todo el mundo se acordará de la reunión de Sánchez con Torra, de las petición que hizo Torra de un referéndum con mediación internacional. Ha estado poco afortunado Simancas al hablar de una traición a España por el pacto a Vox. Ha puesto demasiado fácil la réplica.

Susana Díaz ha ido por la misma línea. Ha insistido en que su partido ha sido el que ganó las elecciones y ha hablado de un pacto vergonzante. El pacto del PP y de Ciudadanos está a la vista de todos, no tiene nada de vergonzante.