Fernando de Haro: "Si los líderes europeos estuviesen aquí, sabrían la necesidad de hacer frente a Putin"

Desde le vestíbulo de la estación de Przemysl, en la frontera entre Polonia y Ucrania. Hemos visto riadas de personas que llegan agotadas, se habla ingles, francés, alemán, ruso Italia. Ahora tengo delante a una señora pálida y con unas ojeras profundísimas. Acabo de charlar con Masha, es una madre de 25 años que cruzaba la frontera y le he acompañado en el autobús que trae a los refugiados hasta aquí. Cuando le he preguntado qué necesitaba, me ha contestado esto.

Quiere dormir, tomar una ducha y descansar, así es como llega. Esta es la libertad perdida, que muchas veces no es una cosa abstracta. La libertad es poder dormir, seguir viviendo en tu ciudad, poder ducharte cuando lo necesitas. Muchas veces la libertad no son derechos de cuarta generación sino derechos fundamentales como estos. Cuando uno está aquí, oyendo las historias de esta gente, se da cuenta de lo que significa una guerra, la falta de paz y la falta de libertad.

Está produciéndose una resistencia de Urania contra el ataque de Moscú y hay una reacción de la comunidad internacional, que está aislando al líder ruso. Desde luego, si cualquiera de los líderes europeos estuviese conmigo aquí sabría la necesidad de hacer frente a Putin de forma contundente. Putin no ha conseguido dar un golpe rápido pero sigue intentándolo. Las últimas noticias es que hay un convoy a 60 kilómetros de la ciudad de Kiev. Además, sigue la ofensiva sobre Járkov.

Von der Leyen, la presidenta la de Comisión Europea, decía que defender la libertad tiene un precio. Proteger nuestra libertad tiene un precio y vamos a pagarlo porque nuestra libertad no tiene un precio, dice Von der Leyen. En otro momento esas palabras me podrían haber parecido retórica política, pero ahora me doy cuenta de que la libertad es algo por lo que hay que luchar porque la libertad no tiene precio.

El presidente ucraniano ha intervenido por videoconferencia en el Parlamento Europeo y ha dicho una frase muy contundente. "Estamos peleando por la libertad que ustedes tienen". Zelenski está peleando por la libertad que tú y yo tenemos, de dormir cuando estamos cansados, de tomar una ducha. Las personas que tengo delante de mí, no tienen esa libertad. Han tenido que abandonar su patria. Hemos dado por supuesta la libertad.

Delante de estos rostros me ha venido a la mente la Declaración de Roma que fundó la Unión Europea. "La paz mundial no puede salvaguardarse sin esfuerzos equiparables a los peligros que la amenazan". Aquí se ve que la paz mundial y la libertad están amenazadas. Hay que estar a la altura del reto de que estas personas, agotadas, con niños pequeños, vuelvan a gozar de esa libertad y que nosotros no la perdamos. El reto no es pequeño.