Fernando de Haro: "Los jueces no salen a la calle, pero también han protestado por la amnistía"

Los jueces del Supremo no salen a la calle, pero también han protestado por la ley de amnistía y por el acuerdo de Junts con el PSOE.

Piden "absoluto respeto" a la división de poderes y recuerdan que la actuación de los tribunales se ciñe siempre a la legalidad y al cumplimiento de la Constitución.

Eso es lo que no hace el texto de la ley de amnistía que hemos conocido hace unas horas. Decenas de miles de personas se han echado a la calle en muchas ciudades para expresar su rechazo a la amnistía de los líderes del procés.

Los ciudadanos de a pie se suman así a todas las asociaciones judiciales, a las organizaciones empresariales, los abogados del Estado, los jueces, decanos y un largo etcétera de organizaciones que representan a entidades de la sociedad civil y a altos funcionarios. Protestan, pero con mentiras, dice Paxti López.

Paxti, no mentes la soga en la casa del ahorcado, para mentiras, mentiras... Paxti López no ha querido distinguir manifestaciones pacíficas de las actuaciones de algunos radicales que no tienen nada que ver con esas manifestaciones.

Ya tenemos el texto de la ley de amnistía. Mal asunto cuando una ley comienza con una frase así: “La amnistía está dirigida a excepcionar la aplicación de normas plenamente vigentes”.

Puigdemont puede volver tan pronto como se apruebe la ley. Lo veremos pronto por aquí.

La ley de amnistía deja sin efecto la orden de detención de Carles Puigdemont y Marta Rovira en España. La ley de amnistía obliga a cerrar todas las causas del procés en un máximo de dos meses. Beneficia a todos los procesados y condenados desde el 1 enero de 2012, pasando por la consulta del 2014; el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y los disturbios tras la sentencia del procés en 2019, hasta este lunes 13 de noviembre.