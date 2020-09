Fernando de Haro: "Los inversores ven al Gobierno cargar contra los jueces, a través de Iglesias"

Audio

El Ibex 35 en la bolsa española, intenta en este momento regresar a los 6.700 puntos. Ese tipo de cosas eran las que contaba hace 20 años, cuanto trabajaba en televisión, ya entonces el hombre de Cope en la bolsa Fernando Mañeco, era un maestro de la información bursátil. A ti es probable que el cierre hoy de la bolsa te interese poco porque no tienes dinero para invertir y porque no metes tu dinero en fondos. O igual sí. Pero lo que pasa en la bolsa es, en gran medida, un gran termómetro de cómo no van las cosas. La mayoría de los inversores en bolsa, la mayoría del dinero que se invierte en nuestra bolsa es dinero que viene de fuera. Por eso es tan importante que la bolsa española haya perdido un 30 por ciento en lo que va de año, mucho más que otras bolsas europeas.

Eso significa que los inversores nos penalizan porque tenemos una mala gestión de la pandemia, porque los políticos españoles no consiguen ponerse de acuerdo, y porque no tenemos acuerdo de presupuestos. Los inversores internacionales no están en el detalle de las noticias, pero están al bulto y el bulto es la mala gestión sanitaria, política y económica. Que la bolsa haya caído tanto, aunque no tengamos inversiones en acciones, significa que nos miran mal fuera de nuestras fronteras y eso tiene que ver con tu trabajo y el mío.

Fernando de Haro sobre la polémica de los jueces que salpica al Gobierno

No sé si los inversores van a escuchar en los próximos días a Iglesias, pero van a saber que el vicepresidente del Gobierno vuelve a cargar contra los jueces, contra los jueces conservadores, como el le gusta llamarlos.

Me gustaría equivocarme pero me temo que vamos a volver a oir algo así. Iglesias ha asegurado que van a asumir la "responsabilidad" de todas las decisiones del Gobierno. Lo que ha ocurrido es que muchos tribunales europeos han quitado la razón a algunos jueces españoles y eso me parece que deja en mal estado a nuestra justicia, apuntbaa Iglesias.