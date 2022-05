Fernando de Haro: "Los españoles, tú y yo, estaremos pagando que Francia tenga la electricidad más barata"

Audio

En España, el aceite de girasol no tiene muy buena fama. Solemos pensar que es un aceite de segunda división, un aceite que se usa cuando no puedes permitirte el aceite de oliva. Pero los que saben de esto explican que el aceite de girasol tiene ventajas. Crudo tiene un sabor neutro y pocas calorías. Suele ser apreciado en la cocina asiática. Pues el aceite de girasol y otros aceites que no son de oliva fueron los productos que más subieron el mes pasado. Mucha parte del aceite de girasol se produce en Ucrania. Entre el mes de abril de 2021 y este mes de abril, esos aceites casi han duplicado su precio. Esto lo sufren los pasteleros y las conserveras.

Ya tenemos la radiografía completa de la subida de precios del mes pasado y hay una buena pequeña noticia: los precios en abril subieron menos que en marzo, pero seguimos sufriendo una subida de precios muy intensa. En abril más del 8%. La curva de precios ha bajado un poquito porque la electricidad y la gasolina subieron menos que en marzo. A principios de abril, el Gobierno aprobó la ayuda a la gasolina y al gasóleo, y eso se notó en abril. Pero no hay por qué tirar cohetes. Eso fue en abril.

En este momento, como sabes, el precio de la gasolina está ya otra vez como en marzo, y el gasóleo por encima de como estaba en marzo. La subida se ha comido ya buena parte de la ayuda del Gobierno. Poco dura la alegría en la casa del pobre. Es verdad que el petróleo ha subido en los últimos días, pero no de forma significativa. La ministra de Economía, Nadia Calviño, dijo que iba a sancionar a las gasolineras si estaban haciendo trampas. No hemos tenido más noticias. El IVA del combustible sigue siendo en España del 21 por ciento. Con los precios altos, Hacienda está recaudando mucho más que el año pasado.

En abril, la ayuda del Gobierno todavía contuvo la subida de los combustibles, pero nos ha costado bastante más hacer la compra para desayunar, comer y cenar. Cuesta ya un 10% más que el año pasado, es un subidón y significa que la inflación se está incrustando en nuestra economía. Para rebajar los precios de la electricidad, el Gobierno ha aprobado, por fin, un mes y medio después de que lo anunciara en Bruselas, el tope del gas. Por fin, después de varios retrasos. Mañana se publica en el BOE, pero atención, no será efectivo hasta que Bruselas le dé el visto bueno y eso significa, ha reconocido la vicepresidenta Ribera, que habrá que esperar todavía algunas semanas.

Sánchez tenía tanta prisa en anunciar buenas noticias que cuando entre en vigor habrán pasados dos meses desde que vendió la piel del oso. Si el sistema funciona, el precio de la luz pasará de 210 euros el megavatio hora a 130 euros. Pero ya sabes que la diferencia entre el precio real del gas y el tope de 50 euros del Gobierno lo vamos a pagar todos los consumidores. Bruselas está pensando aplicar esta fórmula en toda la Unión Europea porque lo del gas ruso está cada vez más complicado. Entretanto, Francia comprará más electricidad a España porque estará más barata. Y los españoles, tú y yo, estaremos pagando que Francia tenga la electricidad más barata.