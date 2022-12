Fernando de Haro: "Si las cosas evolucionan como hasta ahora tendremos referéndum"

Audio

Un matrimonio va a la consulta del médico. La mujer tiene 79 años. Lleva un tiempo que se nota torpe, mas lenta y despistada. Le da poca importancia: “Son cosas de la edad”. Al hablar cambia letras en algunas palabras. Últimamente hay algo que la tiene preocupada, dice. En ocasiones se queda mirando a su marido y ve a otra persona. Dice que lleva dos años casada con su marido. En realidad lleva casada con él toda la vida. Seguramente has vivido de cerca una historia como esta relacionada con el Alzheimer. La cuenta Saúl Martinez-Horta que es neuropsicólogo y la vivió en su consulta. El doctor Martínez-Horta explica que lo que normalmente consideramos fenómenos paranormales, por ejemplo que un marido sea sustituido por una persona desconocida, se explica porque se estropea el cerebro. Lo llamativo es que el doctor Martinez-Horta dice que casi todo es explicable estudiando el cerebro, pero que no tiene explicación a un fénomeno; al fenómeno de que yo sepa que estoy hablando y tú sepas que estás escuchando, el fenómeno de poder decir yo, de poder tener conciencia de nosotros mismos. Dice el doctor que para eso no tiene explicación. Cuanto más inteligentes son las máquinas, cuanto más sabemos del cerebro, más misterioso es que yo pueda decir estoy hablando, que tú digas estoy oyendo.

Como han pasado tantas cosas desde entonces, ya casi no nos acordamos de que hace tres años hubo unas elecciones generales y una campaña electoral. Hay que luchar contra la desmemoria.

En aquella campaña electoral Sánchez prometía reformar el Código Penal para castigar a los que como Junqueras habían convocado un referéndum ilegal. Aznar hizo una reforma en el Código Penal, que recogía que los referéndums no autorizados eran punibles. Zapatero lo eliminó. Se acaba la legislatura y Sánchez no va a reformar el Código Penal para castigar un referéndum ilegal. Todo lo contrario, como ya sabes, la reforma ha consistido en eliminar la sedición y rebajar la malversación para hacerle un regalo a los que robaron para declarar la independencia. Este mismo domingo Sánchez explicaba que eso era pacificar Cataluña. La pacificación ha durado horas, ya está Junqueras pidiendo un referéndum.

Al PNV le ha faltado tiempo para subirse al carro. El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar.

Rápidamente ha salido el pacificador, Bolaños, que eso nunca, nunca un referéndum.

También decía hace unas semanas, ni siquiera un mes, el Gobierno decía que no iba a reformar el delito de sedición, ni el de malversación.

Minuto y resultado: Sánchez le ha dado casi todo a ERC, solo falta el referéndum de autodeterminación. Si las cosas evolucionan como hasta ahora tendremos referéndum.