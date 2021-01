Fernando de Haro: "Iglesias es el vicepresidente ausente siempre que hay un problema de verdad"

Audio

Esta semana estamos pagando la electricidad más cara. El vicepresidente Iglesias, el vicepresidente ausente siempre que hay un problema de verdad, el vicepresidente hiperpresente siempre que hay que acabar con la monarquía, o que azuzar algún lío ideológico, cuando no estaba en el Gobierno sino en la oposición y subía la luz pedía una bajada del IVA.

Hace unas horas en Twitter, el portavoz de Podemos en el Congreso, se ha mostrado completamente en contra de bajar ese IVA y que lo que hay que hacer es que bajen los beneficios de las empresas eléctricas. El mercado eléctrico hay que vigilarlo mejor como dice la Comisión Nacional de la Competencia.

Pero el único argumento que esgrime Echenique en contra de la bajada del IVA es que reduce los ingresos del Estado. Claro. Es que eso es lo que pasa cuando se bajan los impuestos. ¿Se puede bajar o no se puede bajar el IVA eléctrico? La ministra portavoz, Montero, ayer para asegurar que no se puede bajar ese IVA eléctrico recurrió al mismo argumento que utilizó con el IVA de las mascarillas. ¿Te acuerdas cuando el Gobierno decía que no podía bajar el IVA de las mascarillas porque no le dejaba Europa y luego lo bajó?

El Gobierno puede bajar el IVA de la electricidad porque como muy bien decía Iglesias hace unos años, otros países de nuestro entorno lo tienen más bajo. Nosotros pagamos un 21, en Alemania pagan un 19, en Italia, un 10 por ciento, en Francia un 5 por ciento. Se puede bajar el IVA de la electricidad pero el Gobierno no quiere porque eso supone bajar impuestos. No lo prohíbe Bruselas.

Como contamos a principios de semana, de lo que pagamos en el recibo de la luz solo el 35 por ciento es el precio de la electricidad, el resto son cargas varias y dos impuestos. El Comité de Expertos creado por Rajoy para este asunto propuso repartir esas cargas entre todos los sectores energéticos. De momento lo que tenemos es que pagamos el IVA y el impuesto eléctrico. Si sube la electricidad, suben los impuestos y se recauda más. Tenemos un Gobierno que cree, a pesar de lo más que están las cosas, que hay que subir impuestos.