Fernando de Haro: "Hoy no se ha cerrado transición alguna, la transición ya estaba cerrada, y bien cerrada"

Iba a ser discreto. Dijo la ministra Delgado que iba a ser discreto el traslado de Franco. En 'La Tarde de COPE' parte del equipo estamos viajando a Helsinki para reflejar cuál es el éxito de ese sistema educativo porque nos interesan las cosas que realmente preocupan a España, que preocupan a la gente gente, que es cómo mejorar la educación, así que esto del traslado de restos de Franco nos ha pillado de aeropuerto en aeropuerto.

Digo que la ministra delgado aseguro que iba a ser discreto el traslado y, discreto no ha sido. Han puesto muchas cámaras, han cerrado el espacio aéreo y aquí tiene ya Sánchez este traslado de los restos de Franco que tanto ha buscado. Todo esto comenzó con la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, que era una ley que no hacía ninguna falta. Es cierto que quien quiera poder buscar y desenterrar los restos de sus familiares debe de tener ayuda para hacerlo, debe de poder hacerlo pero, para eso no hacía falta una Ley de Memoria Histórica y aquella ley de memoria histórica incluía un estudio sobre qué hacer con el Valle de los Caídos y lo que hizo mal Zapatero lo arregló una comisión formidable que se formó en contra incluso del plan de Zapatero para estudiar que se hacía con el Valle de los Caídos.

Yo creo que hoy es un buen día para retomar las conclusiones de aquella comisión que se formó en su momento, presidida por cierto por Ramón Jáuregui. Aquella comisión lo que dijo es que convenía convertir el Valle de los Caídos en una especie de memorial de las 33.000 personas que hay allí enterradas, lo cual es una idea estupenda y recomendaban eso sí la salida de Franco, de los restos de Franco del Valle de los Caídos pero claro, lo recomendaba cumpliendo una serie de condiciones que ahora no se han cumplido porque lo primero que exigían esa comisión y que ya digo, fue muy acertada y ponderada en sus conclusiones, es que hubiese un acuerdo con la familia.

Desde que Sánchez llegó al poder cómo llegó, sacar a Franco del Valle de los Caídos ha sido una de sus obsesiones, sin buscar consensos que también era una recomendación que hacía aquella comisión que se creó en su momento y sin buscar el acuerdo con la familia. Por eso, durante estos meses el proceso se ha largado proceso, ha sido conflictivo, ha sido un tira y afloja con la familia continuo que ha habido que recurrir al Supremo.

Se puede discutir o no la conveniencia de que Franco siguiera o no en el Valle de los Caídos. Es una cuestión además con poquita, poquita trascendencia. Lo que es absolutamente cuestionable de Sánchez es que lo haya hecho sin seguir las recomendaciones de aquella comisión y sobre todo, que lo haya hecho con la pretensión de presentar este traslado de los restos de Franco como el último capítulo de una transición. Eso es absolutamente falso, hoy no se ha cerrado transición alguna, la transición ya estaba cerrada y bien cerrada.