Fernando de Haro: "Hay un misterio en la economía doméstica española: las casas y los pisos no bajan"

Cuentan las crónicas del corazón que después de meses de negociación los abogados de Shakira y Pique se han puesto de acuerdo para la separación. Los abogados estaban encantados.

Es lógico que estén encantados, van a cobrar una pasta. Los famosos han cogido la costumbre de, antes de casarse, firmar un contrato para evitar la incertidumbre, los riesgos y las broncas que trae la separación. Se equivocan los famosos; para reducir la incertidumbre hay que dejar de ir a las fiesta: vas a una fiesta por compromiso, pensando que te vas a ir pronto a casa, y te encuentras con alguien que te llama mucho la atención por su manera de reír, de sentir, de pensar,... para reducir la incertidumbre hay que dejar de ir a los tanatorios. Vas a dar un abrazo a un amigo y en ese sitio tan inesperado te encuentras a alguien que te llama mucho la atención por su temple, por la dignidad con la que sufre, para reducir la incertidumbre mejor no relacionarse a fondo con nadie no vaya a ser que te guste. Hay que evitar a toda costa las emboscadas de lo imprevisible, no vaya a ser que enamore uno. Y luego dicen que en la radio no se entiende la ironía.

Hay un misterio en la economía, en la economía doméstica española. Las casas y los pisos no bajan. Han subido los tipos de interés, han subido los precios de las hipotecas, lo normal es que bajara el precio de los pisos porque hay menos demanda, porque la gente no se puede permitir una hipoteca. Pues nada, no hay manera. El precio de la vivienda va a seguir subiendo el año que viene. Este año el precio de la vivienda seguramente subirá un 6 por ciento. ¿Por qué? Porque en España hay pocas casas nuevas y pocas casas en alquiler para la demanda que tenemos. Y además hay más de tres millones de casas que están vacías, hay gente que se resiste a alquiler y los datos de ocupación no ayudan. Y además hay poca vivienda social. Los españoles cuando queremos ahorrar metemos el dinero en el ladrillo. El ejemplo lo tenemos con lo que pasó con el dinero que ahorramos en la pandemia. Una parte importante de ese dinero lo dedicamos a comprar casa. Esto de tener el ahorro en el ladrillo tiene sus ventajas e inconvenientes. Es un inconveniente el precio de la vivienda nueva. Por eso a subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, nos aconseja dedicar el dinero a hacer reformas. Así no todo dependerá de la vivienda nueva.

Ahora hay ayudas para esas reformas. Otro inconveniente del ahorro en el ladrillo es que te pasas toda la vida pagando una hipoteca. Cuando te jubilas eres rico en ladrillos pero pobre en pensión. No puedes recuperar tu ahorro sin dejar tu casa de siempre. Para eso existe la llamada hipoteca inversa. Como sabes se trata de que el banco te pague una renta durante un periodo que se negocia a cambio de que te comprometas a entregar también en un cierto plazo, o en un cierto momento, la vivienda al banco. Es posible conseguir una hipoteca inversa en buena parte de los bancos, pero es un producto que no se publicita y es necesario 'pelearla' con los responsables de la entidad. El Banco de España también ha recomendado que usemos estos productos. El ahorro está para gastarlo cuando hace falta.