Fernando de Haro: "Hay maneras de pedir perdón que no piden perdón y Rubiales no pidió perdón"

Audio

La jugadora de la Selección Nacional de Fútbol, Jennifer Hermoso, ha formalizado este martes ante la Fiscalía una denuncia por el beso que le propinó el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales. Hay maneras de pedir perdón que no piden perdón. Rubiales no pidió perdón ni ha perdido. Pedir perdón es pedir perdón y todo sabemos en qué consiste.

Pero me ha sorprendido una columna de los últimos días en un periódico en la que su autor establecía los requisitos para pedir bien perdón. Era un auténtico tratado de teología moral laica: primero mencionar los hechos con toda precisión (esto es, como decirle los pecados al confesor). Segunda condición: No poder el error en duda. No valen las frases condicionales, pido perdón si me he equivocado. Tercera condición: no utilizar eufemismos.

Cuarta condición: no echarle la culpa a otros. Realmente esta columna es un auténtico tratado de teología laica, lo que pasa es que después no te absuelven. Rubiales, además de abusar, le toma el pelo a la abusada negando que lo que hizo esté mal. Y eso no puede ser. Pero es llamativo lo moralistas que puede ser esta cultura en la que vivimos que dice haber modernizado la moral. Si al personaje de los Miserables, a Jean Valjean, le hubieran pedido tantas cosas para perdonarle, no se hubiera redimido. Si al hijo pródigo el padre le hubiera pedido que detallara con pelos y señales lo que había hecho mal y cómo se llamaban las mujeres de vida distraída con las que se había gastado la herencia, la historia no habría terminado nunca y por supuesto no habría habido banquete

Enhorabuena, accionista Telefónica. Telefónica es noticia.

Telefónica es una de las grandes empresas, sede en España pero multinacional. Hace mucho tiempo era una empresa pública. Se privatizó por completo hace 24 años. Telefónica cotiza en bolsa. Y todo el mundo puede comprar sus acciones. Una empresa saudí, estatal, que depende de un tirano, ha comprado casi el 10 por ciento. El 10 por ciento parece poco, pero es mucho. Las operaciones por debajo del 10% del capital están exentas de la normativa antiopas. El Estado Saudí se convierte en el principal accionista de una compañía que es estratégica. Enseguida te cuento por qué digo que es estratégica. La cosa es que ni el Gobierno ni la dirección de la compañía lo sabían. Lo normal, cortesía diplomática.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguró este miércoles que el Gobierno aplicará todos los mecanismos necesarios para defender los intereses estratégicos de España