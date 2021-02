Fernando de Haro: "El Gobierno sigue queriendo sembrar dudas sobre la actuación de la Iglesia"

Audio

Este Gobierno tiene obsesión por la transparencia. No por la transparencia propia, tardó meses por contarnos los expertos del Covid (que no había expertos). Tiene obsesión por la trasparencia ajena y por eso ha entregado al Congreso la lista de los bienes inmatriculados por la Iglesia.

¿Qué es esto de la inmatriculación? Cuando te compras una casa, además de fimar una hipoteca, registras la casa en el registro de la propiedad donde queda constancia de que esa casa es tuya.

Hasta finales de los años 90 del pasado siglo, muchos bienes de la Iglesia no pudieron inscribirse en el registro de la propiedad. Eran bienes antiguos de los que no había título de propiedad. Así estaban 23.000 parroquias, miles de ermitas y miles de otro tipo de bienes. No se podía inscribir, por ejemplo, la Mezquita Catedral de Córdoba, porque Fernando III el Santo no se fue al registro después de reconquistar la ciudad. Esto se solucionó en 1996 con una modificación de la ley hipotecaria de la época de Aznar, que permitía una cosa que se llama la inmatriculación, el registro por certificación.

Ese método no concede la propiedad, sólo la registra. Fue un método para dejar constancia de la realidad. Por ejemplo, que la Catedral Mezquita es Catedral Mezquita de la Iglesia. Puede haber errores, pero la propia modificación establecía mecanismos para corregirlos. Pero desde hace tiempo el PSOE ha sembrado la duda, ha querido hacer ver que había sido un mecanismo para que la Iglesia se quedara con propiedades que no eran suyas. Sánchez, en su debate de investidura, prometió elaborar una lista de los bienes que se habían inmatriculado con este sistema.

Nadie tenía esa lista porque cada entidad eclesial actúa por su su cuenta. Ya está terminada la lista y ahora se ha hecho llegar al Congreso. El Gobierno había dicho que se la iba a mandar a la Iglesia, pero no lo ha hecho. La transparencia ya se había materializado porque la inscripción en el registro tiene ese objetivo. Según cuenta ABC, el informe recabado del Colegio Oficinal de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España no puede concluir que existan inmatriculadas fincas a favor de la Iglesia sin mediar el necesario título material a su favor. Pero a pesar de eso el Gobierno sigue queriendo sembrar dudas sobre la actuación de la Iglesia porque ha señalado que se trata de 35.000 inmatriculaciones. Sólo 20.014 se refieren a templos de la Iglesia o dependencias complementarias. ¿El que no sean templos significa que no son tradicionalmente de la Iglesia?¿Hospitales, comedores, locales de caridad no son de la Iglesia?