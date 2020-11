Fernando de Haro: "Al Gobierno parece que no le gusta que los vocales del CGPJ se organicen por su cuenta"

Audio

Moderna, la empresa esdadounidense que ha desarrollado una de las tres vacunas, ha confirmado que la eficacia es del 94 y va a pedir ya la autorización para que se distribuya su remedio. Tiene prisa Moderna. También tiene prisa el Gobierno, ahora que tiene respaldo para los presupuestos, en renovar el CGPJ. ¿Por qué tiene tanta prisa el Gobierno y no espera a las elecciones catalanas de febrero cuando total el CGPJ lleva dos años sin renovar?

Está pendiente elegir a jueces importantes del Tribunal Supremo y al Gobierno parece que no le gusta que los vocales del CGPJ se organicen por su cuenta. El Gobierno se ha olvidado ya de la reforma en las elecciones del CGPJ por la que le tiró de las orejas Bruselas y ahora vuelve a presionar al PP para llegar a un acuerdo. Lo ha hecho el ministro de Justicia Juan Carlos Campo, que ha presionado al PP anunciando que el acuerdo ya está cerrado.

Este ministro que anuncia que el acuerdo está cerrado es el mismo que ha reconocido en el diario El País que el Gobierno quiere rebajar las penas de sedición por la sentencia del procés. Como la sentencia, a su juicio es muy dura, hay que cambiar la ley. El Gobierno quiere un acuerdo con el PP cuando Casado llamó hace cinco semanas a Sánchez y no le ha devuelto todavía la llamada.

Fernando de Haro sobre los últimos acuerdos del Gobierno con otras formaciones políticas

El Gobierno quiere un acuerdo con el PP cuando Podemos quiere seguir teniendo su cuota en el CGPJ y cuando Iglesias sigue reventando cualquier giro hacia el centro de Bildi. Esta mañana Iglesias ha vuelto a defender que la normalización de Bildu es una gran conquista.

Emocionar a todos que Bildu se haya convertido en un partido normal. Emocionar, el emotivismo domina la vida política española y en el periodismo. Todo son emociones, no hay razones. Es el mejor modo de bloquear cualquier crítica. Iglesias ha defendido que Bildu ha pedido perdón porque el diputado Jon Iñarritu haya condenado la violencia de ETA. Iglesias ha defendido que Bildu sí ha hecho un viaje ético y que el PP y Vox no lo han hecho porque no se distancian de su pasado franquista

Comparar a Bildu con Vox y el PP no es consecuencia de una inclinación ideológica sino de la voluntad de mentir. Asegurar que Bildu tiene algo que enseñarle éticamente al PP y a Vox muestra que Iglesias no cree en la democracia. El acuerdo del PP con el Gobierno es muy necesario. Iglesias lo hace imposible.