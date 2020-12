Fernando de Haro: "El Gobierno ha ido por detrás de las necesidades de los autónomos"

Audio

España es una país de PYMES, de pequeñas y medianas empresas. Esas PYMES a veces son demasiado pequeñas y eso nos hace menos competitivos. Esas Pymes son, a menudo, un solo trabajador autónomo, o un trabajador autónomo.

En España hay más de tres millones de autónomos. Y la crisis provocada por la pandemia les está golpeando duro. Los autónomos acaban el año muy apaleados. De cada cien autónomos solo 16 tienen su negocio abierto y funcionando con normalidad. Muchos han visto como su faturación ha caído mucho.

Y los Autónomos se sienten poco cuidados por el Gobierno en esta crisis. Ya cuando empezó la pandemia se enfadaron mucho porque cuando estallo en marzo la enfermedad, aunque estuvieran contiagados o en cuarentena, el Gobierno les siguió cobrando su cuota a la seguridas social. Igual que los empleados por cuenta ajena tenemos ERTES, los autónomos tienen cese de actividad.

Pero en los primeros meses de la pandemia el Gobierno exigió un descenso del negocio del 75 por ciento, por lo que muchos no pudieron pedir las ayudas hasta abril o mayo. Más agravios: en la primera ola no pudieron pedir una moratoria de sus hipotecas o en el alquiler si no echaban el cierre. El Gobierno ha ido por detrás de las necesidades de los autónomos.

Los autónomos se quejan de muchas cosas, pero sobre todo, de tener muchas trabas admnistrativas para afrontar una situación tan difícil como la que afrontan. Y ahora se quejan de que a partir de octubre se las ha subido la cuota de la seguridad social. El año que viene habrá una nueva subida. Esa subida estaba pactada desde 2018, pero claro, dicen los autómomos que con la crisis que tenemos subir las cuotas es poner zancadillas.

Los autónomos, como las empresas, necesitan liquidez, créditos, ayudas para reconvertirse para replantear sus negocios. Pero, después de que se apruebe el presupuesto del año que viene las empresas y los autónomos van a tener poco dinero porque la mayoría del gasto es gasto corriente, no inversión.

Buena parte del gasto va a estar destinado a subir el sueldo de los funcionarios y revalorizar pensiones. Si no se hubieran subido las pensiones se hubiera podido aplazar la subida de cotizaciones a los autónomos. Mientras la inmensa mayoría de los tres millones de autónomos no tienen más horas en el reloj para sacar adelante su negocio, Podemos plantea una semana laboral de cuatro días. Consecuencias de estar fuera de la realidad.