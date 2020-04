Fernando de Haro: "El Gobierno no ha hecho nada por la economía desde el plan de choque de 200.000 millones"

Audio

Buenas tardes a la gente, gente. Esta es 'La Tarde de COPE' y aquí estamos para acompañarte y para acompañarnos Pilar Cisneros y yo. Acabo de recibir un mensaje de WhatsApp de nuestro jefe de nacional, que está pendiente de esa comparecencia de Pedro Sánchez que tenía que haberse producido a las 14:00 horas, Ricardo Rodríguez,nuestro jefe de nacional me acaba de decir que ya es oficial que la comparecencia se va a producir a las 18:00 horas, es decor, cuatro horas después de lo que estaba previsto.

Sánchez se ha querido reservar esta comparecencia, sabemos que después del Consejo de Ministros quien comparece normalmente es la ministra portavoz, la ministra Montero. Sánchez se ha querido reservar esta comparecencia, pero bueno, debe haber un buen lío ahí dentro de Moncloa porque esto en principio lo tenían preparado. Como si no estuviéramos todos pendientes, como si no tuviéramos la expectativa, que ya se nos ha ido anticipando, de que este sábado, pues se iba a relajar un poco el aislamiento. No digo confinamiento porque ayer Santiago Muñoz Machado, que estuvo aquí en 'La Tarde de COPE', nos explicó que la palabra confinamiento no es la adecuada, que la palabra que hay que utilizar es aislamiento. ¡Como si no fuera importante este asunto! La obsesión por la imagen provoca estas cosas.

En principio, la desescalada, otra palabra que no sé decir por lo visto, bueno, esa es fácil de intuir, la está coordinando la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, desde hace días con un panel de expertos de hasta 50 expertos, o sea, muchas especialidades, y hombre, esto en principio lo tenían que tener preparado. ¿Por qué nos anuncian una rueda de prensa a las 14:00 que hasta las 16:00 no se produce?

Claro, inevitablemente después de las que llevamos esto nos hace recordar cómo han sido los anuncios que ha hecho el Gobierno, por ejemplo, con el asunto de los niños. El martes pasado, después de que el sábado, porque a Sánchez le gusta hacer el sábado sus anuncios, se nos anunciase que el fin de semana pasado iban a salir los niños, compareció ahora ya hace una semana Montero, contó que iban a ir solo al súper y ese mismo martes tuvimos hasta tres versiones diferentes. Y el viernes, cuando faltaban horas para que se produjera la apertura para los niños, todavía no estaba claro qué iba a pasar con las zonas comunes y tuvo Sánchez, digamos que el cuajo, vamos a decirlo así, de comparecer en el Congreso la semana pasada y decir que es que todas esas descoordinación se debe a que pecaron de prudentes.

Estamos metidos en una especie de obsesión por la imagen, por la propaganda, dos ruedas de prensa diarias con altos represetantes del Ejército hasta que decidieron que los quitaban porque el general Santiago metió la pata, que en realidad no metió la pata porque contó lo que pasaba, anuncios que se suceden sin concretar, recordemos la batalla por el salario mínimo, la renta mínima. Iglesias y Escrivá. Es la tormenta perfecta.

Sánchez, probablemente aislado, aconsejado por Iván Redondo, sin escuchar mucho a sus ministros más capaces, se dedica a programar una especie de ejercicio permanente de propaganda y, por otro lado, un Gobierno muy complicado formado por dos socios. Gobierno en el que Iglesias y sus ministros no renuncian a avanzar y ocupar terreno.

Claro, la batalla es permanente, la batalla es permanente y es la tormenta perfecta entre la voluntad de propaganda y la falta de cohesión dentro del gobierno, aunque Iglesias acaba siempre consiguiendo que Sánchez le dé la razón.

En estas circunstancias, con una medida importante como esta, Casado nos ha dicho que otra vez se ha enterado por los medios de que se va anunciar hoy la relativa apertura a partir del sábado que viene. Las declaraciones de Casado son especialmente, digamos preocupantes porque hoy echaba a andar en principio la comisión en el Congreso que es la que iba a recoger los pactos estos que primero fueron Pactos de la Moncloa, luego pactos de la reconstrucción y de momento están en poca cosa o nada.

Casado ha propuesto a Pastor como presidenta de la Comisión, una persona con experiencia institucional, pero ahí hay una falta de acuerdo porque el PSOE y Podemos se anticiparon a pedir la solicitud de la Comisión sin pactar con el PP el contenido de la misma. Desgraciadamente para todos, esto va a quedar en nada. Desgraciadamente para todos porque los datos de la EPA, que solo han empezado hoy a recoger de alguna manera en la destrucción de empleo, reflejan hasta qué punto es necesario un gran acuerdo nacional, que todos remamos en la misma y, sobre todo que, haya un Gobierno que se remangue porque es que en cuestión económica desde que a mitad de marzo se anunciaron los planes para un plan de choque con 200.000 millones de euros, no se ha hecho prácticamente nada. Sí, flexibilidad para los ERTEs que luego tienen problemas burocráticos, pero en las líneas de crédito, los avales no llegan.