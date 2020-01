Fernando de Haro: "Al Gobierno de España no le interesan los hechos, sino las declaraciones de intenciones"

Audio

Hoy en teoría es el Blue Monday. El lunes más triste del año. El tercer lunes de enero. Se lo inventó un psicólogo de la universidad de Cardiff y lo han explotado las agencias de publicidad. Ahora el inventor del lunes más triste del año se ha retractado. ¿Y qué si este lunes fuera el más triste del año? ¿Acaso la tristeza es un delito? La tristeza es síntoma de que estamos vivos, de que queremos más, de que las cosas no nos satisfacen del todo. Las vacas no están tristes. Estamos tristes porque estamos vivos, porque no estamos desesperados.

Los ministros y cuando digo ministros, digo ministros y ministras porque ya tengo permiso de la RAE para usar el masculino genérico, los ministros Unidas Podemos y de IU le han cogido el gusto a las entrevistas en la Sexta. Primero fue Iglesias, luego Irene y anoche Garzón. El ministro de Consumo hizo ayer unas declaraciones que han vuelto a incendiar a los fiscales, ya están enfadados hasta los fiscales progresistas.

Audio

La Fiscalía forma parte del Gobierno y no del poder judicial. El ministro ha dicho exactamente lo contrario de lo que dice el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Ese estatuto y la realidad, dejan claro que la Fiscalia forma parte del Poder Judicial. ¿Por qué ha dicho eso Garzón? ¿Por ignorancia? Podría ser. Pero es una hipótesis poco plausible. Garzón es un ministro formado. Más bien se podría pensar que el problema es otro: al Gobierno de España no le interesan los hechos, lo que le interesan son las declaraciones de intenciones. Hay un hecho rotundo: la Fiscalía pertenece al Poder Judicial pero Garzón, el Gobierno, prima sus proyectos de ocupar el poder, sus intenciones sobre los hechos, sobre la realidad. ¿Quién manda, quien manda en la Fiscalía? El Gobierno. Pues eso.

Lo mismo sucede con el pin parental. El pin parental, que es un hecho desde el pasado mes de septiembre en Murcia, no le ha interesado a Sánchez y a Iglesias hasta que no han puesto en marcha el Gobierno. Lo que les interesa es hacer una declaración de intenciones, una afirmación ideológica dejando de lado los hechos. La declaración de intenciones en este caso es afirmar que el Estado está por encima de los padres. Lo que busca el Gobierno con el debate con el pin no es distraer sino poner la pertenencia ideológica por encima de la realidad. Es lo que hace Trump. Victoria Rosell plantea la opción de aplicar el 155 en Murcia por el 'pin parental' y luego aclara que es una ironía.

La futura delegada del Gobierno para la Violencia de Género y todavía diputada de Podemos, Victoria Rosell, ha puesto sobre la mesa este lunes la posibilidad de aplicar al Gobierno de Murcia el artículo 155 de la Constitución Celaá ha asegurado que el Gobierno "no" está barajando esta opción.

Y todavía esta mañana Iglesias seguía dando la matraca con un tuit en el que aseguraba que el Pin Abascal no busca sólo normalizar la desobediencia de la derecha frente a la ley (mañana será el Pin fiscal para que los ricos no paguen impuestos) sino que es un ataque contra la educación pública y las familias que la necesitan. Los hechos son que en una Comunidad Autónoma se ha puesto en marcha la posibilidad de que los padres autoricen las actividades complementarias para sus hijos si entran cuestiones delicadas. Y eso ha servido para hablar de una conspiración de la derecha contra la educación publica, un plan de ataque a la ley y para, y eso es lo más importante, afirmar el principio de que el Estado esta por encima de los padres. ¿Se parece o no se parece esto a lo que hace Trump? No dejes que un hecho estorbe la afirmación de un principio ideológico.