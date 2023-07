Fernando de Haro: "Feijóo no puede pedir una abstención al PSOE si sigue demonizando a Sánchez"

Audio

Estamos en un verano que es una auténtica montaña rusa, y no estoy hablando todavía de política. Hablo de temperaturas, especialmente en el norte y en el este peninsular ha habido una bajada de 10 grados, y mañana volverán a subir, sobre todo, en los valles del Guadalquivir y del Guadiana. Una auténtica montaña rusa.

Segundo día después de unas elecciones. Este es el día más importante. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: porque hayan ganado o perdido los tuyos, puedan gobernar o no los que has votado, hoy nos damos cuenta de que el lavaplatos no se saca solo, la cuenta corriente está como estaba. De pronto, nos damos cuenta de que la política no nos ha resuelto la vida. Dos días después, las cosas están donde estaban, y ahora hay que intentar formar gobierno.

Feijóo ha estado en Santiago de Compostela a presentar sus respetos al santo. Ha ido a darle las gracias al apostol, no le ha podido dar las gracias por una mayoría suficiente. El PP tendrá que hacer los análisis que tenga que hacer. Ya, de hecho, hay varias versiones sobre lo sucedido, versiones que explican por qué no ha conseguido una mayoría suficiente para obtener una investidura cómoda. Pero al menos un factor parece ya imponerse como evidente: la posibilidad de que el partido de Abascal entrara en el Gobierno ha movilizado intensamente el voto de izquierda. Ya decía Pedro Arriola, el sociólogo de cabecera de Aznar, que la derecha en España no puede gobernar si despierta miedo en la izquierda.

Feijóo ha asegurado hace unas horas que cumplirá con su "deber" y que seguirá la ronda de contactos para intentar formar gobierno. Lo mismo acaba de decir aquí en COPE Borja Semper, su director de campaña. Ha dicho Feijóo, además, que sería un error que gobernasen los independentistas.

Es lógico que el PP lo intente, aunque lo tiene muy difícil. Feijóo debe pedirle el apoyo, o al menos la abstención, a Sánchez, pero no puede pedir esa abstención si sigue demonizando a Sánchez. No se puede pedir la colaboración de los socialistas y al mismo tiempo insistir en que Sánchez es una amenaza para España. Tal y como sucedió en la primera legislatura de Aznar, si la derecha quiere volver a gobernar tendrá que explorar formas de colaboración con el nacionalismo no independentista. Es llamativo que el independentismo en Cataluña esté en retroceso y que el nacionalismo no independentista, encarnado en este momento por el PSC, crezca.

El resultado obtenido por Sánchez, en cierto modo convalida los acuerdos que ha tenido durante la legislatura que acaba. Pero ahora la cosa se le complica porque necesita la abstención o el voto positivo de los de Puigdemont.

Otegi ya ha dicho que de la independencia del País Vasco habrá que empezar a hablar. Y Laura Borràs, de Junts, sigue en lo suyo: autodeterminación y amnistía.

La ministra Montero dice que autodeterminación y amnistía no, porque eso es demasiado. En cualquier caso, lo que sería más razonable, pero parece lejano, es un cierto entendimiento entre PP y PSOE.